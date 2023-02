Sánchez llama chaquetera a Gamarra y ella le saca los colores por su pasado

La portavoz del PP le ha recordado al presidente que prometió no pactar con Bildu o con Podemos y le atiza por sus favoritismos con Podemos: “Ni una consecuencia y mira que se lo han ganado"

Tras el repaso de este martes de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en el Senado, al presidente del Gobierno le ha tocado ración doble de verdades en menos de 24 horas con la sesión de control de este miércoles. Verdades que le ha dicho, como suele ser habitual en estas sesiones, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que se está convirtiendo en el azote de Sánchez cada vez que se ven las caras. Él la llamado chaquetera por los supuestos mensajes que envió a Pablo Casado antes de su marcha y ella le ha respondido recordándole su pasado: "El mayor cambio de chaqueta es el suyo, que prometió que no formaría gobierno con Podemos o que no pactaría con Bildu. Ha engañado a sus millones de votantes".

Los populares han preguntado el por qué sí que ha habido dimisiones con el caso de los trenes de Renfe pero no ha habido ninguna consecuencia por los más de 500 agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí. "¿ A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? ¿Los trenes sí pero los delincuentes sexuales no?", han sido dos de las preguntas que en su turno inicial ha lanzado Gamarra.

La respuesta de Sánchez, como no podía ser de otra forma, un ataque, en este caso a la propia Cuca Gamarra, para tratar de desviar la atención: "Señora Gamarra, hay gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta, creo que no es así. Creo que lo que cambia es el jefe del PP, pero usted hace lo mismo, que es venerar al jefe del PP", ha comentado el presidente del Gobierno, haciendo alusión a los supuestos mensajes enviados hace un año por la portavoz del PP expresando su apoyo a Pablo Casado unos días antes de su caída.

Primero, ataque personal a Gamarra y después, ataque conjunto al Partido Popular después de enumerar una retahíla de normas y leyes que han aprobado para responder a la pregunta de si su Gobierno suma. Entre ellas ha incluido por ejemplo, la subida del salario mínimo o la recientemente aprobada Ley trans y ha presumido de "sumar" con los trabajadores, con los profesionales sanitarios o los pensionistas. Dicho esto, ha pedido al PP que cumpla con la Constitución y deje de "considerar al Poder Judicial un coto privado".

En la respuesta ha sido cuando la portavoz popular le ha recordado a Sánchez que él prometió a sus votantes no formar gobierno con Unidas Podemos y no pactar con Bildu. Visto lo visto, las palabras se las lleva el viento. Además, ha asegurado que sale barato ser comunista dentro de la coalición porque Sánchez no se ha atrevido a tocar a ningún ministro de la formación morada.

El jefe del Ejecutivo, en su réplica, ha intentado presumir nuevamente de que su Gobierno sí que suma pero con quien no va a hacerlo nunca es con quienes "ponen en solfa los derechos de las mujeres". Todo ello, con la ruptura total con sus socios por la reforma de la ley del solo sí es sí siendo una realidad y con una propuesta de reforma que copia muchos puntos de la que el PP ya hizo hace meses.

Para finalizar, Sánchez ha echado en cara al PP que se oponga al impuesto a las grandes energéticas y entidades financieras. "Será porque consideran que esa gente sí es de bien", ha concluido.