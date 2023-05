Sánchez y su pacto con el Bildu de los 44 etarras revive el que te vote Txapote

La relación interesada entre el presidente y los herederos de ETA le sale caro. Esperanza Aguirre ha sido la última en ponerle en su sitio con esta frase, que también castiga a Reyes Maroto.

Será una de las frases sin duda que perseguirán a Pedro Sánchez allá por donde vaya. No es para menos ya que la hemeroteca es traicionera y si prometes algo que luego no cumples lo más probable es que vuelva una y otra vez para recordarte tu mentira. Una de las muchas mentiras es el ya famoso "con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces" de aquella entrevista en el año 2015 en la televisión navarra. Llegado el momento cuando fue necesario y con la ayuda del por entonces vicepresidente Pablo Iglesias, Sánchez faltó a su palabra y pactó con los herederos de ETA para salirse con la suya políticamente hablando.

Igual que ese vídeo le perseguirá una frase relacionada con su trato con los de Arnaldo Otegi. Desde que en aquella visita del actual presidente del Gobierno a Sevilla apareciese a sus espaldas una pancarta con la frase "Que te vote Txapote", estas cuatro letras le han perseguido y desde entonces han sido utilizadas para retratar a un Sánchez que así demuestra lo que vale su palabra. Un lema que puso de nuevo de moda aquel espontáneo de TVE que se hizo tan viral.

Ahora la frase viene que ni pintada tras conocerse que Bildu presenta en sus listas electorales para el 28 de mayo a 44 etarras condenados, siete de ellos con delitos de sangre. Pedro Sánchez para intentar salvar la papeleta dice que es indecente, pero por otro lado no desprecia su ayuda. La última en ponerle en su sitio ha sido Esperanza Aguirre.

Esperanza Aguirre, a Pedro Sánchez por las listas de Bildu: "Hay que ilegalizar a aquellos partidos que lleven en sus listas terroristas condenados que no se hayan arrepentido públicamente, y de estos ninguno lo ha hecho. A Sánchez: que te vote Txapote"

Para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que el actual Ejecutivo pacte con Bildu es tan solo una muestra de la "calidad democrática" de Sánchez y los suyos y ha abogado por ilegalizar al parido abertzale por llevar en sus listas terroristas que no se han arrepentido.

Reyes Maroto tampoco se libra

La viral frase no solo ha perseguido a Pedro Sánchez, sino también al socialismo en general. Hace una semana se coló en la grabación para las fotos para la campaña electoral del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid del PSOE, Juan Lobato. Ahora ha sido a su compañera, candidata a la alcaldía madrileña y exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.