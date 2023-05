Ayuso lo vuelve a hacer: baila ‘Ganas’ a ritmo de chasquido para ESdiario

La naturalidad de Ayuso es uno de sus factores positivos incuestionables. No teme a ninguna situación y, desde luego, no ha dudado en aceptar la propuesta de baile de ESdiario.

El objetivo de la canción de campaña de Isabel Díaz Ayuso se ha logrado y con creces: que sea comentada y recordada por los que la escuchan. Y no es para menos. Con un gran ritmo, en la canción solo se repite “Ganas de Madrid con ganas”. Cinco palabras que resumen el deseo de Ayuso y su equipo de revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid y mejorar la vida de los madrileños.

Fue el pasado 14 de abril cuando el Partido Popular de Madrid publicó en sus redes sociales el primer spot de precampaña. Ganas daba, así, el pistoletazo de salida a una incesante carrera para no solo ganar las elecciones sino que también conseguir esa tan ansiada mayoría absoluta que ya reflejan la práctica totalidad de las encuestas.

Ayuso baila para ESdiario

Ayuso, quien nunca rechaza propuestas, se atrevió a reproducir el baile con su popular chasquido de dedos para este periódico. No dudó, así, en grabar un vídeo de TikTok con uno de nuestros cámaras que, desde luego, no deja indiferente a nadie.

Es, precisamente, la naturalidad y cercanía de Isabel Díaz Ayuso una de las claves de su éxito político y personal. El ser ella misma siempre y no temer ante ninguna situación ni ante nadie, el hablar claro y como un ciudadano más, son dos aspectos muy positivos y claves para cualquier candidato político.

La canción se volvió viral y hasta llegó a Spotify

La plaza de Toros de Las Ventas fue el lugar elegido para la grabación de la primera versión de la canción. En ella, al ritmo de chasquido, los 178 candidatos a los municipios madrileños -con Ayuso como protagonista- bailaron la canción que tanta polémica suscitó. No es novedad. Todo lo que hace Ayuso genera polémica. Pero el éxito y viralidad de la coreografía es indiscutible.

Es más, a las pocas horas de su publicación, el vídeo superó el millón de reproducciones en Twitter y aglutinó más de mil comentarios. Fue por ello que el partido optó por subir la canción oficial de la campaña a Spotify dentro del podcast Populares x Madrid.

El nuevo spot de ‘Ganas’

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido perfeccionando el baile hasta el punto de crear una nueva versión coreográfica de ‘Ganas’.

En el día de hoy, Isabel Díaz Ayuso publicó en su cuenta personal de Twitter un nuevo spot protagonizado por jóvenes, deportistas, profesionales de diversos sectores y tabernarios. Una representación del Madrid real. Todos ellos bailando la canción ‘Ganas’.

Expertos en comunicación política señalan a ESdiario que este nuevo vídeo constituye la segunda campaña electoral del PP de Madrid en la que no hay palabra alguna -más que Ganas-. Algo completamente inédito en el sector del marketing político: no hay constancia de otro spot de campaña política en el que no se haya utilizado más que una palabra.