Feijóo lo tiene claro y responde a Vox: no pactará bajo amenazas ni imposiciones

El líder popular asegura que cada candidato del PP sabe lo que tiene que hacer en su territorio respecto a los acuerdos con los de Abascal, pero avisa que no todos los casos son iguales.

Será realmente complicado que Partido Popular y Vox alcancen un equilibrio en sus pactos en el que todos salgan satisfechos. El mejor ejemplo es lo que ha pasado estos días. Todos contentos en la Comunidad Valenciana pero enfado de los de Santiago Abascal en Murcia por la decisión de Fernando López Miras de dejarlos fuera de la ecuación. Todavía quedan plazas donde deben llegar a un acuerdo… o no. Y es que las negociaciones entre ambas formaciones políticas se desenvuelven en un escenario complejo y lleno de desafíos.

Alberto Núñez Feijóo tiene claro que lo más importante es no defraudar las expectativas de cambio manifestadas en las urnas el pasado 28 de mayo, pero tiene también igual de claro que no pactará bajo amenazas ni imposiciones. Amenaza que llegó por parte de Vox tras lo sucedido en la región de Murcia, donde los de Abascal han acusado a los populares de impedir el gobierno de coalición y han declarado que, a raíz de los sucedido en esta Comunidad, no cederán sus votos ante ningún chantaje.

Un mensaje para el resto de territorios aún por decidir, como pueden ser Baleares, Extremadura o Aragón. En varias ocasiones Feijóo ha asegurado que cada candidato del partido tiene claras instrucciones de buscar los gobiernos más estables posibles sin contradecir compromisos programáticos y que el Partido Popular está abierto al diálogo con otras formaciones políticas con el objetivo de completar mayorías parlamentarias.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin en Cantabria.

No obstante, ha hecho hincapié (sin aludir ni mencionar directamente a Vox) en que estas conversaciones se basarán en el respeto mutuo y se sustentarán en argumentos sólidos, evitando a toda costa la imposición de condiciones. "No somos el Partido Socialista y, por lo tanto, no vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan", ha afirmado rotundo el máximo dirigente popular.

Para Feijóo, el respeto al cambio y a la Constitución y, sobre todo, el respeto hacia los ciudadanos y votantes serán los pilares fundamentales sobre los cuales se deben construir estas alianzas políticas. Y es que, en su opinión, lo que es innegociable es no frustrar las expectativas de cambio de los electores. Con todos estos ingredientes y con un ambiente de respeto y comprensión por todas las partes implicadas, las negociaciones se llevarán a cabo en un terreno fértil donde las conversaciones y los acuerdos serán más fáciles de alcanzar.

Feijóo aplaude la responsabilidad de Revilla

Todo ello han sido declaraciones desde Cantabria, donde el líder de los populares ha aprovechado para agradecer al PRC de Miguel Ángel Revilla su acto de responsabilidad al no obstaculizar la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria. Los de Revilla no se presentarán a las generales, por lo que Feijóo ha pedido a sus votantes habituales que, si quieren realmente derogar el 'sanchismo' entre todos, deben coger la papeleta del PP el próximo 23 de julio.

La candidata del PP a la Alcaldía de Santander, Gema Igual, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Además, Feijóo ha respondido a las críticas que llegan desde el PSOE sobre el acuerdo alcanzado por el PP con Vox en la Comunidad Valenciana. La respuesta es clara y más que entendible: no están los socialistas para hablar de pactos, cuando lo hacen constantemente con los independentistas catalanes y con los herederos de ETA.