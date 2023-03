'Pam' busca violadores en el Consejo de Ministros y los diputados socialistas

'Pam' ha dicho que los hombres son violadores y en España "lo son bastante". Así que, por mera cuestión estadística,es muy probable que algunos estén sentados en el Gobierno y en el Congreso

“Los hombres no necesitan ir al Registro Civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante”. Esta frase la ha pronunciado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’. Es una afirmación que de ser cierta debería preocuparnos mucho.

En realidad debería ser una prioridad policial y de la fiscalía, porque si lo dice Pam habrá que escucharla, al fin y al cabo ella es una gran ‘experta’ en esto de la igualdad, los géneros y la violencia sexual. Y es que además forma parte del Gobierno de España por lo que, en lo que se refiere al Ejecutivo, tiene aún más conocimiento de causa.

Así que escuchando su advertencia sobre la tendencia violadora de los hombres y en concreto de bastantes hombres en nuestro país y teniendo en cuenta que en el Consejo de Ministros hay sentados 9 varones, habrá que concluir que o son ángeles llegados del Cielo o entre ellos tiene que haber alguno o bastantes violadores, por una mera cuestión estadística que nos ha explicado 'Pam'.



Habría que buscarlos con detenimiento porque son ellos los que rigen el destino de este país y no podemos permitirnos tener a violadores en el Gobierno. Cabe preguntarse muy en serio quiénes de esos 9 miembros varones del Gobierno -8 ministros y el presidente - se dedica a violar. ¿Será el propio Pedro Sánchez un violador o lo será Marlaska o Iceta? No lo parecen, la verdad, pero teniendo en cuenta que los hombres españoles son violadores y violan bastante, no podemos descartarlo. Quizás 'Pam' podría arrojar algo de luz sobre el tema e incluso debería investigarlo.





Al que podemos descartar por completo es a Alberto Garzón porque ya dejó claro hace tiempo que no hay delincuentes de izquierdas, que si una persona delinque es que no es de izquierdas. Por lo tanto, como no hay duda de que Garzón es de izquierdas, es imposible que delinca y mucho menos que el delito sea el de agresión sexual. Nada, descartado.



No sabemos si el hecho de ser separatista también supone un plus de honorabilidad, un halo de santidad que descarte también a Subirats, el desconocido ministro de Universidades. Pero poco más. Al resto hay que examinarlos e investigarlos con lupa. Estamos ante varones españoles y, por tanto, probables violadores, según nos cuenta la experta secretaria de Estado de Igualdad.

Por probabilidad, también en el Grupo Parlamentario Socialista

Esa búsqueda exhaustiva de violadores debería extenderse de forma urgente también al Grupo Parlamentario Socialista y al de Unidas Podemos. Hay que separar el grano de la paja, localizar a los delincuentes sexuales y asegurarse de que entre nuestros legisladores, los que están pariendo las leyes, no queda ni un solo agresor sexual. El Tito Berni ya se ha ido, aunque ese parecía más putero que violador, las cosas como son.



En este punto, cuando hablamos de probables violadores en las bancadas socialista y 'podemita', la sospecha se acrecienta, la verdad. Los diputados de ambos grupos han votado una ley que favorece a los violadores. De momento van casi 750 rebajas de condenas y más de 7 decenas de violadores excarcelados. En fin, atando cabos parece ser que 'Pam' no habla por hablar.





De hecho, la propia 'Pam' tiene que pasarlo fatal en las reuniones familiares en las que se junten sus familiares varones. Procurará no quedarse a solas con hermanos, primos, tíos y demás hombres, ya que tiene el convencimiento y al parecer los datos de que entre ellos, de nuevo por una mera cuestión estadística, tiene que haber algún violador o incluso bastantes violadores.



No sabemos qué le habrán contado dentro del partido, pero desde Monedero a Iglesias pasando por todos y cada uno de sus compañeros están bajo sospecha. Ella, que tiene mano ahí, debería indagar en profundidad para localizar a los violadores que necesariamente tienen que estar ocultos entre sus filas. Es urgente una denuncia, una limpia rápida para poner a salvo al resto de compañeras. Solo cabe pedirle que lo haga y cuanto antes mejor.