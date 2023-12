El vicepresidente socialista del Congreso utiliza a Felipe VI para atacar al PP

El secretario de Política Municipal del PSOE ha afirmado en televisión que cuando el Rey se refirió al cumplimiento de la Constitución se refería al Partido Popular y la renovación del CGPJ.

Casi un día entero tardaron en reaccionar desde el PSOE al tradicional discurso del Rey en Nochebuena. Y lo hizo con una carta, firmada por la presidenta de la formación socialista, Cristina Narbona, en el que no se daban por aludidos con las palabras de Felipe VI respecto a la situación política actual. En concreto el punto en el que incidió el monarca, de respeto a la Constitución, y que desde el partido que dirige Pedro Sánchez no sólo se hacen los suecos, sino que lo aprovechan para atacar al Partido Popular.

Lo ha hecho este martes en su tourné por varias televisiones el vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La pregunta de Silvia Intxaurrondo no podía ser más clara: "¿A qué cree que se refería el rey cuando dijo textualmente 'fuera del respeto a a la Constitución no hay una España en paz y en libertad'?". A ello, de Celis afirma que el Rey hacía referencia con sus palabras ( "obligado cumplimiento" de la Constitución) no a la ley de amnistía sino al "incumplimiento" del PP con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso: "Nosotros coincidimos con lo que el rey dijo"#LaHora26D

▶https://t.co/3LoDv9Czqg pic.twitter.com/MMkg6zNHgH — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 26, 2023

Con todo y con ello, De Celis ha aprovechado la ocasión también para intentar dejar claro que el discurso de su majestad no fue una llamada de atención por la ley de amnistía porque, según sus propias palabras, es una ley "legítima". Y es que, en el PSOE siguen con su discurso y cada miembro de la formación que tiene que pronunciarse no se sale del guion previsto por su líder.

Un Sánchez que ha tenido que aguantar como sus socios de Gobierno se lanzaban raudos y veloces a criticar el discurso que desde el PSOE, aunque a su manera y con su particular visión, han apoyado. Sumar, ERC, el BNG…así con todos los partidos antimonárquicos e independentistas de la lista criticaban las palabras del Rey, al que acusaban -entre otras cosas- de estar alejado de la realidad.