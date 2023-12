Los datos del discurso del Rey: ¿en qué cadena y zona de España se siguió más?

Como cada noche del 24 de diciembre, el Rey no faltó a su cita en la casa de todos los españoles para dar su tradicional discurso de Navidad. Ha sido el décimo mensaje navideño durante la Nochebuena desde que Felipe VI sucedió en el trono de España a su padre Juan Carlos I. Palabras seguidas por un total de 6.044.000 de espectadores, alcanzando un 64% de share en las 30 cadenas en las que se emitió.

"Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad".#MensajeNavidadRey pic.twitter.com/pF2jw9hj3i