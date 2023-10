El CIS no pregunta por la amnistía pero sí por Rubiales: Tezanos queda retratado

En cuanto a los resultados de la intención de voto, Sánchez bajaría un poco respecto a septiembre pero seguiría por delante de Feijóo en lo que se puede considerar un empate técnico.

No descubrimos la pólvora si decimos que el CIS dirigido por José Félix Tezanos perdió su credibilidad hace mucho tiempo. Encuestas personalizadas a la medida que quiere el socialista y resultados cuanto menos dudosos para dar aire a un Pedro Sánchez que haga lo que haga, siempre -salvo contadísimas ocasiones- lidera la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas comandado por, curiosamente, un socialista.

Este miércoles se ha hecho público el barómetro correspondiente al mes de octubre, elaborado desde finales de septiembre hasta mediados de este mes. Semanas copadas en su totalidad en el ámbito político por la amnistía que Sánchez negocia con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo para la investidura. Con actos multitudinarios en contra de esa decisión como los vividos en Madrid y Barcelona que dejaron bien claro que muchos españoles no están de acuerdo con el presidente en funciones.

Sin embargo, para Tezanos parece que nada de esto haya pasado, que todo es un espejismo y que no es real. Sería la única explicación posible a que en estas encuestas no se haya preguntado por la amnistía ni por la autodeterminación. Quizás no había sitio para una simple pregunta ya que copaban dicho espacio las relacionadas con el fútbol femenino: hasta 6, relacionadas la mayoría de ellas con el conflicto entre la Federación y las futbolistas tras la marcha de Rubiales.

Después Tezanos y el socialismo se llevan las manos a la cabeza por las críticas que recibe este barómetro que, tal y como ha vuelto a demostrar, está hecho a medida de Sánchez.

Empate técnico entre Sánchez y Feijóo

Barómetro del CIS del mes de octubre.

En cuanto a la intención de voto, este CIS quita fuerza a un Sánchez que, aunque no lo pregunten, parece notar la amnistía hasta en la encuesta orquestada por Tezanos. De esta manera, el PSOE baja respecto al mes de septiembre prácticamente un punto hasta situarse en el 32,6% de votos. El PP de Feijóo subiría 5 décimas hasta situarse en el 32,2%, lo que supone un empate técnico entre las que serían las fuerzas más votadas de nuestro país.

Casi empate el que también firmaron en las elecciones de julio Sumar y Vox. sin embargo, en esta ocasión y según este CIS de octubre, los de Yolanda Díaz abrirían distancia respecto a los de Santiago Abascal. Con todo y con ello, la conjunción de partidos progresistas obtendría el 12,7% de los votos, creciendo un punto respecto a septiembre y unas décimas respecto a verano. Por su lado, Vox sería el más perjudicado, obteniendo a día de hoy un 10,1% de apoyos, es decir, un punto menos que hace un mes y casi dos y medio menos que en las pasadas elecciones.