Feijóo prepara una ofensiva del PP contra Sánchez en todos los frentes

Su estrategia incluye, además de acorralar al PSOE, recuperar a los votantes que se fugaron a Vox y que pedían más contundencia en relación a la amnistía y unidad nacional

Ofensiva popular contra el PSOE en todos los frentes. Ese es el objetivo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha empezado a realizar ya una oposición dura al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez. Su intención es acorralarle con la amnistía, con un hipotético indulto a los condenados por los ERE en Andalucía o con la "división" existente en el Gobierno tras el ataque de Hamás a Israel. En suma, en los asuntos que más le pueden dañar.

La cúpula del PP considera que su contundente discurso contra la amnistía está atrayendo a su feudo a votantes de Vox, y piensan seguir en esa línea. "La parte del electorado que buscaba contundencia votando a Abascal se ha dado cuenta ahora de que se puede hacer daño a Sánchez votando a Feijóo". Tienen muy claro que el discurso de investidura que pronunció en el Congreso marcó un punto de inflexión a la hora de visualizar esa fortaleza del líder popular en defensa de la unidad de España.

Lo que el PSOE no puede decir es que con Vox no se habla cuando él lo hace con Bildu y el presidente de Vox estaba amenazado por los inspiradores de Bildu. ¿Qué clase de anomalía es esa?

Ahí enmarcan las palabras de Feijóo del viernes pasado cuando dijo: "No puedo aceptar el cordón sanitario que se le ha puesto a Vox", un mensaje que, a su juicio, va en el camino correcto para recuperar a los votantes fugados del PP. "Lo que el PSOE no puede decir es que con Vox no se habla cuando él lo hace con Bildu y el presidente de Vox estaba amenazado por los inspiradores de Bildu. ¿Qué anomalía es ésta en la que no se habla con Vox pero se habla con Bildu?", preguntan desde Génova.

En esta ofensiva los populares, con su máximo dirigente a la cabeza van a explotar la foto de Sánchez con la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en el marco de contactos para su investidura. "Solo faltaba decir 'Qué se besen, que se besen' o 'Viva los novios' como en las bodas", ironizan en el cuartel general del PP.

Con la amnistía como principal campo de batalla y a escasas semanas de la investidura, la formación azul denunciará hasta la saciedad las "cesiones" de Sánchez a los independentistas para seguir en Moncloa. Repetirán sus conocidos mensajes de que la amnistía es un "fraude" y un "engaño masivo" que "rompe la igualdad de los españoles", haciendo hincapié en que se debe dejar de "mentir" a la gente y someter la amnistía a las urnas.

Evitar las críticas internas

Pero hay más. No olvidan un hipotético 'perdón' a los condenados por los ERE en Andalucía. De hecho, el PP vincula la tramitación del indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán a las presiones por aprobar cuanto antes la Ley de Amnistía para los encausados en el 'procés' , con el fin de no suscitar las críticas internas en seno del PSOE-A.

Sánchez debería dejar por escrito que no facilitará indultos, ni amnistía ni referéndum. Son tres cuestiones muy difíciles de defender y de tragar por los españoles

"Sánchez debería dejar por escrito que no facilitará indultos, ni amnistía ni referéndum. Son tres cuestiones muy difíciles de defender y de tragar por los españoles", declaró esta semana el coordinador general, Elías Bendodo.

Respecto al conflicto que se vive en Oriente Próximo, el PP seguirá poniendo el foco en visualizar la falta de "unidad" dentro de sus socios de Gobierno a la hora de condenar los atentados de Hamás, y se centrará en denunciar que Sánchez, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos, no está ofreciendo explicaciones en sede parlamentaria.