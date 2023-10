Vox tensa la cuerda de nuevo con el PP y sabotea los presupuestos de Baleares

El partido de Abascal regresa al "fuego amigo" en plenas negociaciones para la investidura de Sánchez y revienta la estabilidad del gobierno de Marga Prohens con un "aviso".

Vox vuelve por sus fueros en el peor momento. Mientras el PSOE justifica sus cesiones a Junts y ERC -incluso la amnistía-, los de Santiago Abascal han decidido este martes poner palos en las ruedas de su socio estratégico. Lo han hecho tumbando el techo de gasto del gobierno de la popular Marga Prohens y poniendo en cuarentena los presupuestos de las Islas Baleares.

La portavoz de Vox en el Parlamento insular, Idoia Ribas, ha admitido este martes que votar en contra del techo de gasto del ejecutivo popular es un "aviso" al PP para que recuerde que los votos de sus ocho diputados son fundamentales para impulsar los acuerdos de investidura. Mientras, por su parte, en declaraciones a los medios después del debate en la Cámara autonómica, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha pedido a su socio que "recapacite".

"Cualquier actuación deberá contar con nosotros", ha apuntado la portavoz de Vox también a preguntas de los medios, que ha lamentado que el PP no haya querido apoyar la iniciativa sobre la libre elección de lengua. Según Ribas, se ha rechazado la propuesta del límite máximo de gasto porque no garantiza que se puedan aprobar los acuerdos de investidura.

Durán, por su parte, ha señalado que el PP sigue con la mano tendida, pero que tiene "algunas líneas rojas". "Libre elección de lengua, sí, pero no con los tiempos propuestos", ha añadido. Según Durán, el PP no entiende porque el partido de Abascal ha querido ir más allá de los acuerdos en materia lingüística proponiendo una calendarización que no está en el texto acordado.

La dirigente popular ha expresado su confianza en que la situación se pueda reconducir, asegurando que no cree que Vox quiera seguir votando con la izquierda contra la gratuidad 0-3 años, las medidas urgentes en sanidad o en vivienda.

La portavoz adjunta del PP no ha revelado si la comisión de seguimiento del pacto se reunirá próximamente, aunque ha insistido en que las conversaciones con constantes. "Podría ser mañana mismo", ha apuntado.