El 'bono social' que cobran los ministros: pisos gratis con luz, gas y agua

Hasta 12 ministros a la vez han llegado a disfrutar de estos pisos sin coste. Moncloa los esconde todo lo que puede consciente de que son un privilegio pero ataca al vicepresidente de Ayuso.

Varios ministros de Pedro Sánchez, hasta doce a la vez en algún momento, viven o han vivido en pisos oficiales que el Gobierno, con nuestros impuestos, pone a su disposición de forma gratuita, incluyendo no solo la vivienda sino los suministros de gas, electricidad y agua, entre otros. Nos cuesta una auténtica pasta, pero el tema pasa inadvertido para la inquisitorial izquierda de nuestro país que pone el foco de su ira sobre el vicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, por el crimen de cobrar una ayuda a las familias numerosas a la que tiene derecho como familia numerosa que es.

A nuestros ministros no les hacen una rebaja en el gas o la electricidad, no. Se la regalamos. Todo lo que consumen, gratis total. Y no será que no tienen rentas altas y patrimonio en muchos casos. Por ejemplo, la comunista Yolanda Díaz vive en Madrid en un piso del Estado de más de 400 metros cuadrados.

Se trata de pisos sobre los que el Gobierno mantiene todo el secretismo que puede, sabedor probablemente de que es un privilegio que puede ofender a los que peor lo están pasando para pagar precisamente una hipoteca, la luz, el gas y el agua.

Se ve que el sueldo de la vicepresidenta Díaz de algo mas de 81.000 euros no le da para pagarse de su bolsillo una vivienda, el agua, la luz y el gas. Al menos no debe de ser suficiente como para merecer la cacería de la izquierda mediática y política. Su carnet de ‘progresista’ es algo así como un escudo protector o un halo de superioridad moral frente, por ejemplo, al vicepresidente de Ayuso.

La prensa de izquierdas y la propia izquierda decide qué está bien y qué está mal en función del carnet del aludido. Y así ha decidido que Ossorio no debería cobrar el bono social pensado desde la norma gubernamental para casos entre otros como el del propio Ossorio, familias numerosas sin límite de renta.

Pero a los inquisidores progresistas de nuestra España no les basta con cumplir la norma; hay que ir más allá de la norma cuando a ellos les parece. Y el caso de los pisos gratis total de los ministros no les parece motivo de escándalo.

Una docena de ministros privilegiados

En todo caso, sí se ha sabido que hasta una docena de ministros a la vez llegaron a disfrutar de ese privilegio -además del propio presidente que vive en la Moncloa-, mayor aún si cabe teniendo en cuenta que disponen de un salario que les permitiría vivir por su cuenta y afrontar los gastos que afrontamos los demás.

Carmen Calvo y Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ex vicepresidenta y vicepresidentas respectivamente; los ex ministros Manuel Castells (Universidades), Isabel Celaá (Educación), Salvador Illa (Sanidad), Arancha González Laya (Exteriores), José Luis Ábalos (Transportes), y los ministros aún en el cargo, Fernando Grande-Marlaska (Interior), , María Jesús Montero (Hacienda y portavoz), ), Carolina Darias (Política Territorial) y Luis Planas (Agricultura), forman la nómina de ministros que se están ahorrando un dineral con esa subvención de vivienda y suministros gratis total que les pagamos entre todos.

La cinta de correr pagada por todos a Marlaska

Llegó a publicarse incluso que Grande-Marlaska había comprado a cargo del erario público una cinta de correr de valorada en 2.800 euros para instalarla y disfrutar de ella en la vivienda del Estado de la que también disfruta de forma gratuita o casi gratuita. Pero, ya lo saben, el “caradura” e “inmoral” (así le han llamado) es Ossorio por cobrar un bono al que tiene derecho como familia numerosa.

Hay que aclarar, en honor a la verdad, que los ministros reciben esos pisos como pagos en especie y les toca tributar por ellos, pagando a Hacienda cantidades que suelen estar en torno a los 250 euros mensuales, es decir algo parecido a lo que fácilmente puede pagar una familia numerosa al mes solo por los suministros de electricidad, agua y gas. Un chollo en todo caso, un casi gratis total al que nos apuntaríamos todos los españoles, claro está.