Gritos y amenazas en directo con Risto de testigo en el plató: "Ten cuidado"

El exministro Margallo y la periodista Pardo de Vera analizaron en "Todo es mentira" el devenir del caso Koldo y saltaron chispas; hubo hasta referencias a cuestiones familiares.

El caso Koldo sigue dando minutos de gloria a la televisión de este país. Uno de los programas que más está aprovechando la ola es, cómo no, Todo es mentira. Desde las críticas realizadas por Risto Mejide, el conductor del programa de Cuatro, hacia el comportamiento del PSOE desde que estalló hasta el escándalo, hasta la entrevista lacrimógena con el propio Ábalos, colaborador del programa, en el plató, pasando por los comentarios de los colaboradores de cada tarde.

En este sentido, este jueves hubo más que palabras entre dos de los tertulianos habituales del espacio de Mediaset. Por un lado, el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Por el otro, Ana Pardo de Vera, periodista de Público y habitual azote tanto de la derecha como de Podemos.

En un principio, ambos estaban de acuerdo en la gravedad de un escándalo que apunta a lo más bajo de la sensibilidad humana ya que se trata de mordidas millonarias con la venta de objetos indispensables en un momento de absoluta necesidad. Pardo de Vera comenzó hablando del comportamiento, a su juicio, positivo, del Partido Socialista en este primer momento de explosión de la trama.

"Yo creo que el Partido Socialista está reaccionando bien. Cargo que se demuestra implicado, cargo que cae, incluida la responsabilidad política de Ábalos, ya que su mano derecha se lo estaba llevando crudo", aseguró la directora corporativa de Público.

"Es una causa repugnante porque había muertos encima de la mesa y había gente pensando en el dinero que podía ganar. Algo que también ocurrió con el hermano de Ayuso que tenía un contacto en China y utilizó un amigo del pueblo para que diese la cara por él y llevarse un dineral como han hecho Koldo y compañía y tantos que no sabremos, que no es delito, pero es indecente", añadió la periodista, relacionando, como ya es costumbre, a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el escándalo protagonizado por el exasesor de Ábalos.

Esa referencia a Ayuso fue lo que hizo reaccionar a García-Margallo y lo que dio el comienzo a la batalla dialéctica que se vivió en el plató de Todo es mentira. "Hay dos fallos de la Fiscalía que aseguran que ese precio no era desmesurado y que no hubo intervención del Gobierno de Ayuso. No cobró ninguna comisión ilegal. Que problema hay con que sea su hermano. Tu hermana es expresidenta de Adif y nadie dice nada de que estés trabajando en ningún sitio", aseguró, rotundo, el exministro de Asuntos Exteriores.

La amenaza de Pardo de Vera a Margallo

Y fue en ese justo momento cuando llegó la amenaza, nada velada, por parte de Pardo de Vera. "Ten cuidado con lo que dices. Jamás he tenido un contrato con mi hermana. Ten cuidado con lo que dices Margallo. Jamás se me ocurrió pedir una campaña de comunicación cuando ella trabajaba en Adif, aunque fuese legal", se defendió la periodista.

La tensión se cortaba con un cuchillo, por lo que Risto Mejide aseguró: "nunca he agradecido más que llegase la publicidad" y llegaron los anuncios.