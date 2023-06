Vox alerta sobre el 23J: Pedro Sánchez no está muerto y no hay nada decidido

Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, da las razones por las que cree no hay que fiarse de la derrota socialista en las autonómicas y municipales y hace un llamamiento.

Es una realidad que el PSOE y sobre todo Podemos fueron los grandes perdedores tras lo acontecido el 28 de mayo. Tanto es así que el presidente del Gobierno movió ficha y soltó la bomba, convocando elecciones anticipadas a menos de dos meses vista. Si los resultados no hubieran sido negativos, lo más probable es que todo se hubiera mantenido igual y se hubieran celebrado a finales de año como todo apuntaba.

Sin embargo, también es cierto que no hay que bajar la guardia. El exceso de confianza no es un buen aliado. Sin ir más lejos tenemos el ejemplo del propio Pedro Sánchez, que parecía seguro de que el ascenso del Partido Popular y la consolidación de Vox no era suficiente para amenazar su hegemonía. Cierto es que de puertas para fuera es su trabajo, aparentar que todo marcha sobre ruedas y está controlado aunque no sea así.

Más allá de eso, desde el partido de Santiago Abascal no se fían al cien por cien de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales y sus consecuencias. Así lo ha avisado en las últimas horas el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a través de un extenso hilo en Twitter en el que da las razones por las que no hay que fiarse de la debacle socialista en las urnas.

Una debacle que a Espinosa de los Monteros no le parece tanta comparando datos, en una clara estrategia para que los españoles, que tienen que acudir a votar de nuevo en nada, no se relajen ni den por muerto políticamente hablando a Pedro Sánchez.

Espinosa de los Monteros: “No demos nada por hecho”

Con ese argumento comienza su exposición el diputado de Vox, afirmando que el primer peligro es precisamente interpretar de manera errónea los resultados de las autonómicas y municipales y afrontar equivocadamente las venideras. Y es que, para Espinosa de los Monteros, incidir continuamente en esa derrota socialista puede generar un exceso de confianza.

El portavoz de los de Abascal comienza entonces a aportar una serie de datos para justificar su argumento de que la diferencia en realidad, en cuanto a cifras y número de votos, no ha sido tanta. De esta manera quiere evitar esa relajación que considera puede ser tan peligrosa ante el momento clave que se avecina este verano.

Por ejemplo, compara los números de estas elecciones con las del 2019, considerando que la diferencia no es tan elevada ni en cuanto a votos totales ni en cuanto a número de concejales logrados.

Por ello considera que el PSOE no está tan mal, a pesar de tal y como expresa en uno de sus tweets, las barbaridades que han hecho durante la legislatura. Por otro lado, sí considera como debacle absoluta lo de Podemos: “El mundo ‘podemita’ sí que ha caído.La caída es contundente y por eso hay que dar las gracias a las Yoko Onos de Podemos, Irene Montero y Yolanda Díaz”.

Espinosa de los Monteros pone el ejemplo de Ayuso en Madrid

A continuación sigue con su mensaje de no fiarse y pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid, afirmando que Isabel Díaz Ayuso ganó… pero por poco y por detalles. Una Ayuso a la que por cierto acusa de copiar el discurso de Vox.

Por último, culmina su serie de mensajes insistiendo en la idea de que no hay que fiarse. “Nada está asegurado. No hay que dar nada por hecho”, escribe Espinosa de los Monteros, que acaba haciendo un llamamiento a las urnas para el cercano 23 de julio: “Si no podemos hacer un esfuerzo un día, corremos el riesgo de pasarnos otros 3 años, 11 meses y 29 días quejándonos. Estamos avisados”.

Puedes ver el hilo completo a continuación.