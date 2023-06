Iglesias carga contra Yolanda Díaz: dice lo que ni Montero ni Belarra se atreven

El que fuera máximo dirigente de Podemos aprovecha su posición de supuesta lejanía para atacar libremente a la líder de Sumar para defender a Irene Montero por su veto ya definitivo.

Pablo Iglesias fue de los primeros en deslizar que el motivo por el que las negociaciones entre Sumar y Podemos era el veto que algunos partidos que ya formaban por aquel entonces parte de la confluencia de izquierdas querían imponer sobre Irene Montero. En un principio se apuntó a formaciones autonómicas como Más Madrid, Compromís y los Comunes de Barcelona, pero finalmente y con el paso de los días y los acontecimientos ha quedado claro que la capitana del proyecto tampoco quería a la ministra de Igualdad en el barco.

Yolanda Díaz y su equipo cerraron toda posibilidad de que Montero formara parte del proyecto a pesar de la insistencia y la presión de la formación morada, que hasta el último segundo del último día intentaron que la que consideran su principal activo político junto a Ione Belarra formara parte del mismo. Sin embargo, la condición de la ministra de Trabajo para su nuevo barco al que se han subido muchas formaciones de izquierda menores era que Montero se quedara fuera. Dicho y hecho a pesar de la pataleta.

Una pataleta de Podemos que continúa y así ha quedado reflejado este sábado tras el Consejo Estatal de partido, donde Ione Belarra ha admitido que adoptarán una posición secundaria en Sumar pero que no ha perdido la oportunidad para volver a defender a su inseparable compañera de fatigas. Ambas, tanto ella como Montero, han criticado nuevamente lo que consideran un veto injusto, pero lo han hecho de una forma no muy directa, probablemente porque no es el mejor momento para levantar la voz contra la que ahora es su superior.

No es frecuente que el valor y la decencia prevalezcan sobre la cobardía y la mezquindad… Pero qué hermoso es caminar detrás de vosotras, compañeras. Gracias y adelante ✊ pic.twitter.com/Qc2O30fF0d — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 17, 2023

El que si que lo ha hecho aprovechando que en principio no forma parte de la organización de los morados es Pablo Iglesias. Sin embargo, tanto él como Montero, Belarra y Yolanda Díaz saben que sigue siendo una voz autorizada de Podemos. Iglesias utiliza esa carta a su favor para opinar abiertamente de lo que sucede y en este caso, lanzar mensajes como el que ha lanzado para defender tanto a la ministra de Igualdad como a la de Derechos Sociales. Y lo ha hecho atacando a Yolanda Díaz.

Lo ha hecho a través de Twitter, su medio favorito para hacer campaña junto a su querido canal Red, cargando de manera más contundente que sus compañeras contra la líder de Sumar. Sin mencionarla directamente en el mensaje pero evidentemente con unas palabras dirigidas a la ministra de Trabajo, ha asegurado que la "cobardía y la mezquindad" de unos (Yolanda Díaz y Sumar) se han impuesto a la "decencia y valentía" de otras (Montero y Belarra).

Ione Belarra e Irene Montero se abrazan en el Congreso de los Diputados.

El que fuera uno de los fundadores de Podemos acaba con un "pero qué hermoso es caminar detrás de vosotras, compañeras. Gracias y adelante", con una foto de ambas en el Congreso de los Diputados. Un escaño que seguro no ocupará Irene Montero al ser rechazada por Yolanda Díaz y Sumar y que también relegó a una posición secundaria, la quinta de la lista, a la secretaria general actual de los morados. Una Ione Belarra que, aunque lo ha intentado hasta el último momento, y eso hay que reconocérselo, ya parece haber asumido que Díaz mandará más que su querido Unidas Podemos.