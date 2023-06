Otegi saca pecho: defiende y da la razón al delegado del Gobierno en Madrid

El líder de la formación abertzale sale a la palestra para echar más leña al fuego y confirmar lo que es un secreto a voces: la buena relación entre los herederos de ETA y los socialistas.

Como suele ser habitual, cuando alguien mete la pata en el Gobierno de Pedro Sánchez, y hasta bien al fondo, no hay consecuencias. Un simple tirón de orejas y unas disculpas para nada creíbles después de la indignación que has levantado son suficientes para cerrar los ojos y pasar página. Aquí no ha pasado nada. Así ha ocurrido esta vez con Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y hasta hace unos meses secretario de Presidencia y persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez.

“Bildu ha hecho más por España y por los españoles que los patriotas con pulserita”, expresaba este jueves el delegado socialista de la capital ante un Fernando Grande-Marlaska también presente que por supuesto también hizo oídos sordos. Los que no hicieron oídos sordos como es normal fueron los medios de comunicación, los partidos políticos y desde luego muchos ciudadanos, que han reflejado en sus redes sociales su descontento con estas palabras. La gran mayoría de ellos pidiendo su dimisión o cese fulminante.

El que no está tan descontento con ellas es, como no podía ser de otra forma, el líder de Bildu. Arnaldo Otegi ha salido este viernes a la palestra para echar más leña al fuego, defender a Martín y atacar a los partidos que van en su contra. "Creo que dijo algunas cosas que son ciertas, aunque sé que mueve a escándalo a la derecha española. Cada vez que la derecha española tose la izquierda española se pliega y eso significa que seguirán tosiendo y gritando", ha afirmado el jefe de los abertzales en una entrevista en Radio Popular.

Otegi teme que las encuestas se hagan realidad y que el Partido Popular sea el partido más votado, iniciando así un cambio de rumbo que para nada beneficia a los intereses de los herederos de ETA, que con Pedro Sánchez se encuentran realmente cómodos. Así lo ha manifestado el propio Otegi, dejando claras sus preferencias y en caso de tener que elegir, no tiene ninguna duda. Tampoco tiene otra posibilidad ni opción. Caretas fuera.

El secuestrador Otegi sobre el gobierno de Sánchez: "lo que queremos es que pasen estos dos años de legislatura y el gobierno cumpla otros 4 años. Porque sabemos quién es la alternativa [PP y VOX] y necesitamos solucionar el tema de los presos".pic.twitter.com/DZe08XqwiO — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) June 15, 2023

Otegi se pone la venda antes de la herida

Para intentar dar la vuelta a la tortilla o ponerse la venda antes de la herida, Otegi ha deslizado que está seguro de que si el bloque de la derecha gana las elecciones del próximo 23 de julio, la situación "va a producir independentistas en Euskadi y Cataluña a escala industrial". Y es que, en opinión del que en su día fuera miembro de ETA y portavoz de Batasuna, llegar a ese punto tensaría mucho la cuerda, el problema nacional y de construcción de independencias aumentaría de un modo intenso.

Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje al PNV, que ha pactado con el PP en varios puntos del País Vasco para impedir el ascenso de los abertzales en las instituciones: "¿Estamos dispuestos a dejar la educación de nuestros nietos en manos de Vox? ¿En manos de toreros? Por eso me parece alarmante que haya gente aquí que, por mantener el poder, sea capaz de negociar con el PP".