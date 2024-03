Los socios de Sánchez le humillan en Barcelona y dejan herido a su alcalde

Junts o Ada Colau no salen al rescate del principal edil socialista, Jaume Collboni, que pierde la cuestión de confianza al no poder aprobar los presupuestos y se abraza a ERC

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el principal referente municipal que tiene el PSOE tras la destroza que sufrieron los socialistas en las últimas elecciones municipales, queda herido tras su incapacidad para sacar adelante los presupuestos de la Ciudad Condal y perder la cuestión de confianza a la que se ha sometido.

Lo más curioso es la humillación de Jaume Collboni de no poder aprobar los presupuestos y además perder la cuestión de confianza en su primer año al frente del Ayuntamiento barcelonés ha contado con la complicidad y participación activa de los socios de Pedro Sánchez como los Comunes de Ada Colau -dentro del Gobierno por cierto en las cuota de Sumar- y los ediles de Junts.

Sólo ERC ha salido al rescate del PSOE en Barcelona, pero no ha sido suficiente para que Collboni pierda la votación clave y quede cuestionado al ser incapaz de armar una mayoría estable en el pleno de Barcelona. La actitud de Junts era más esperable, pues su candidato, Xavier Trías, ganó las elecciones en Barcelona, pero Collboni le arrebató la vara de mando al sumar entonces mayoría. Pese a las presiones incluso de empresarios que piden un pacto PSC-Junts en Barcelona, Xavier Trías no ha cedido. Aún resuena su “que os den” que dedicó al pleno tras no llegar a alcalde.

Más sorprendente es el ‘no’ del PSOE de los concejales de Ada Colau, sobre todo si tenemos en cuenta que forman parte de Sumar. Los socialistas creen que Yolanda Díaz se la ha jugado o su influencia con sus socios de los Comuns no es tal. Las diferencias entre socialistas y Ada Colau son tan grandes que impide un acuerdo de estabilidad en Barcelona.

Jaume Collboni, ‘cautivo y desarmado’, como decía el último parte de guerra, por los socios de Sánchez, sólo le queda ERC, a los que dará entrada en su gobierno. Una muestra más de la complicidad entre socialistas y los de Junqueras. Pero sigue sin tener mayoría en el pleno para aprobar presupuestos. Al principal alcalde del PSOE sólo le queda el consuelo de que para echarle sería necesaria una mayoría alternativa de partidos tan dispares como Junts, los Comuns, PP y Vox. Jaume Collboni salvará la vara de mando, pero queda herido. Y los socios de Sánchez le lanzan una advertencia de que lo pueden hacer caer igual en cualquier momento.