Puigdemont le quita la careta al PSOE: destapa que le ofrecieron el indulto

Se lo ofrecieron a cambio de estar "un tiempo en prisión". El expresidente de la Generalitat asegura que socialistas han estado en contacto con él antes, durante y después de los indultos.

Este miércoles Carles Puigdemont recibía un duro golpe por parte de la justicia europea. El Tribunal General de la Unión Europea ha avalado la decisión del Parlamento europeo de retirarle la inmunidad tanto al expresidente catalán como a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Puigdemont anunció que, como era de esperar, recurrirá. Además aprovechó para erigirse de nuevo como víctima: perseguido por el Estado español y ahora también por el europeo. Todo un drama.

Este jueves, un día después de conocerse la noticia, ha pasado por los micrófonos de RAC1. Una entrevista en la que ha confesado que personas del PSOE le ofrecieron el indulto, al igual que a los condenados por el 1-O, a cambio entregarse a la justicia española y pasar “un tiempo en prisión”. De hecho, el europarlamentario independentista ha asegurado que durante todo este tiempo ha mantenido contacto con los socialistas.

Concretamente, ha afirmado que han mantenido conversaciones con esas personas de la formación que dirige Pedro Sánchez en más de una ocasión en el Parlamento Europeo “antes, durante y después de los indultos” que se concedieron a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’. Además Puigdemont dice que era una situación que se esperaba pero que sin embargo decidió no aceptarlo porque, según él, no arreglaba nada.

"No hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices, que me entregue y que ya me daréis un indulto y que ya me trataréis bien. No es mi situación la que arreglará el conflicto. No busco esto. Esto no arregla nada", ha expresado en RAC1 el expresidente catalán, que también ha valorado esa decisión de la justicia europea. Una resolución que confiesa ha sido un duro golpe, aunque asegura que entraba en sus planes: “Estoy bien dentro de las circunstancias. Estábamos preparados para este escenario”.

También ha confirmado que en caso de tener que presentarse en estos momentos a las elecciones al Parlamento Europeo lo haría ya que considera que es el mejor lugar para defender sus intereses, su ideología y sus “convicciones”.

Cuca Gamarra y el plan oculto de Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha sido una de las primeras en valorar la noticia y lo ha hecho como suele hacerlo: de manera contundente y retratando a Pedro Sánchez. La popular está segura de que con esta confesión de Puigdemont, el expresidente de la Generalitat ha desvelado el pacto oculto que tiene con el presidente del Gobierno. Gamarra se pregunta si esta es la manera que tenía el jefe del Ejecutivo de traer a Puigdemont a España, y remarca que no es a esto a lo que se comprometió con los españoles.