Feijóo avanza en su cruzada, ajeno al ruido exterior por los pactos

Las primeras encuestas, a cinco semanas de las elecciones: el Partido Popular alcanza los 147 escaños, mientras que Vox sacrifica dos y Sumar no es capaz de dar el sorpaso a Podemos

Las encuestas empiezan a verter datos a cinco semanas de las elecciones generales. Este lunes, el diario La Razón publica el sondeo de NC Report según el cual, los pactos del PP con Vox en la conformación de ayuntamientos no han afectado a la intención de voto del partido de Alberto Núñez Feijóo, que gana cuatro escaños con respecto al último sondeo, anterior a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, realizado por la misma consultora.

Esta última encuesta, cuyo trabajo de campo se ha recogido entre el 12 y el 17 de junio, coloca al PP en un segmento que le daría entre 145-147 escaños, gracias a los 3,3 millones más de votos que obtendría con respecto a las generales de noviembre de 2019. El acuerdo en Valencia se anunció el martes pasado, en pleno proceso de realización de las entrevistas.

Vox pierde peso

Los resultados de la encuesta indican que los populares se ven impulsados por el efecto de su victoria en las elecciones autonómicas y municipales. Este hecho tiene más fuerza, que el desgaste por el ruido de la firma de la coalición con los de Santiago Abascal o por el hecho de que al centro del debate hayan vuelto algunos de los planteamientos ideológicos de Vox menos compartidos por el ciudadano más identificado con el centro político, como es el caso de su negación de la violencia machista. Hoy Vox podría conseguir entre 38 y 40 diputados en el Congreso, mientras que en mayo llegaba a la franja de los 40-42 diputados: pierde 264.006 votos respecto a 2019, y media docena de diputados menos, que podría llegar a 14 en el peor de los escenarios. El voto útil, después de la absorción de Ciudadanos por parte del PP, continúa favoreciendo a los populares, de acuerdo con este sondeo.

Sumar, un globo que se desinfla

A través de estos datos también podemos conocer el impacto del acuerdo entre Sumar y Unidas Podemos para presentarse juntos a las elecciones. Nada que ver con lo que avanzaba Moncloa cuando encontró el modo de atacar a Yolanda Díaz en la marca blanca de Pedro Sánchez. Parece que el votante de izquierdas no se cree la unidad ni tampoco confía en que esta plataforma pueda ser la solución para garantizar la continuidad de la coalición en el gobierno. Sumar no es capaz de levantar el ánimo de la izquierda que estaría por debajo del resultado que consiguió Unidas Podemos en las anteriores elecciones, con una diferencia en contra de entre 6 y 8 escaños. La plataforma que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pierde más de 600.000 votos y no compensaría la caída que sufren también los socialistas en comparación con 2019.