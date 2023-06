Podemos es un polvorín: Irene Montero e Ione Belarra, todo o nada

La división entre los que defienden a las ministras y los que piden que den un paso al lado para llegar a un acuerdo con Sumar provoca un clima poco optimista a horas de que suene la campana

Parece que Irene Montero e Ione Belarra no quieren renunciar a su parte del pastel. A menos de 48 horas de que se acabe el plazo para presentar candidaturas que acudan en coalición a las generales del 23 de julio, el pacto entre Podemos y Sumar sigue en el aire. Y todo apunta a que, en gran parte, es por su culpa.

El tiempo apremia, y mucho, y las pocas noticias que trascienden de las negociaciones entre ambas formaciones no son ni mucho menos optimistas. Además, el ambiente dentro del partido morado entre el núcleo estatal y las delegaciones territoriales es tenso porque parte de los segundos presionan para alcanzar el acuerdo. Un acuerdo que consideran clave para no perder fuerza.

La división dentro de Podemos es evidente entre los que son partidarios y defensores de la actual cúpula morada y los que les piden que den un paso al lado. Precisamente ese parece ser uno de los motivos por el que Yolanda Díaz no quiere a personas como Montero o Belarra dentro de su proyecto: los considera activos políticos, figuras y nombres desgastados. La mochila que llevan a sus espaldas las ministra de Igualdad y la de Derechos Sociales parece demasiado pesada y su compañera de Trabajo parece no querer cargar con lo que parece considerar un lastre. De no ser así, seguramente ya habría acuerdo.

Es evidente que el 28M ha pasado factura y otro de los motivos del enfado en algunos territorios ha sido la falta de asunción de responsabilidades por parte de los pesos pesados del partido. Al estilo PSOE y Pedro Sánchez, con los barones socialistas derrotados en las urnas culpando de gran parte del fracaso a la imagen de su líder a nivel nacional, los de Podemos también creen que todo lo que ha rodeado a Montero y Belarra les ha afectado.

A esta hora, de manera oficial los acuerdos están cerrados con la Chunta Aragonesista y Drago Canarias, el proyecto que encabeza el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Los últimos en unirse a esa lista han sido Más Madrid e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que se unen a Sumar porque quieren que haya "una presencia específica que permita recuperar esa voz andalucista y federalista que es santo y seña de la formación".

Más Madrid, apoyo unánime a Sumar, pero con exigencias

En el caso del partido que lidera Mónica García, este miércoles aprobaron con un 96% de síes de sus militantes, que su organización política apoye el proyecto de Yolanda Díaz. Pero como en todo, con condiciones. Así lo aseguró la propia García: “Hemos tenido un resultado el 28 de mayo que hace que seamos la única fuerza progresista que ha sido capaz de crecer y esto de alguna manera tiene que verse reflejado”.

Más Madrid apoyará a Sumar en las próximas elecciones del 23J con un 96,11% de votos a favor en la consulta. Vamos a poner toda nuestra fuerza para que @Yolanda_Diaz_ sea la primera presidenta del gobierno de España. pic.twitter.com/tLqa2YvYpt — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 7, 2023

Una Mónica García que ha protagonizado esta semana un cruce de declaraciones con Pablo Iglesias, que acusó abiertamente a Más Madrid, los comunes y Compromís de vetar a dirigentes de Podemos. Durante esta asamblea donde se decidió unirse a Sumar, García insistió en que el exlíder de Podemos miente: no han vetado a ningún partido ni ningún nombre.

Por otro lado, su portavoz, Rita Maestre, ha concretado algunos de estos requisitos, que van desde “mantener las formas de hacer política de la formación” hasta “participar en el proceso programático” y la condición de “preservación de la marca".