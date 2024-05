El cuchillo de Ábalos al escudero de Sánchez en el Senado: “se salta las normas”

“Ningún proyecto político que socave derechos merece la pena”, se lamenta el ex ministro sobre su suspensión de militancia del PSOE, que alerta de "proyectos totalitarios"

El ex ministro de Transportes y ex mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, ha pasado por el Senado para responder a las preguntas de la comisión de investigación del caso Koldo. Más allá de desvincularse de las actividades de la trama o del papel de Koldo García, el que fuera todopoderoso dirigente socialista ha dejado un dardo envenenado al actual número 3 del PSOE, Santos Cerdán -que fue por cierto amigo y subalterno de Ábalos-, a cuenta de su suspensión de militancia.

Ábalos ha apuntado al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusándole de “haber ido más allá del código ético” y que “saltarse las normas no es ningún mérito”. Para Ábalos, la actual dirección socialista “decidió ir más allá del código ético del partido y exigir el acta por ejemplaridad” pero para el ex ministro “la ejemplaridad no consiste en saltarse las normas, sino en hacerlas cumplir”, ha soltado como puyazo.

En concreto, las normas del PSOE dicen que se pide el acta cuando una persona está imputada y se entra en la fase final de acusación cuando ya se ha abierto juicio oral. Por eso, Ábalos ha recordado que él no está ni investigado, por lo que la dirección del PSOE “ha incurrido en una anticipación de fases que vulneran los derechos personales”.

El ex ministro de Transportes ha lanzado una dura crítica contra la forma de actuar del PSOE sanchista, alertando que “los proyectos políticos deben basarse en los derechos de las personas, ya que lo contrario llevaría a proyectos autoritarios”. No hay proyectos que valgan la pena, que socaven los derechos de las personas", ha lamentado.

#EnDirecto | El PP a Ábalos: "Dice usted que probemos a meter 40 maletas de cocaína o de oro a ver si el avión despega. Yo no lo sé, a lo mejor usted lo ha probado y son 37 el límite"



Ábalos: "Lo probamos juntos si quiere" pic.twitter.com/fyy3yxMwjg — Europa Press (@europapress) May 6, 2024

Ábalos ha recordado que así lo aplicó él con otros compañeros cuando era el secretario de Organización, manteniéndoles el cargo, pero la dirección del PSOE actual le suspendió de militancia y Santos Cerdán le reclamó que entregara el acta de diputado cuando está ni imputado.

La ex mano derecha de Pedro Sánchez también ha explicado por qué no dejó el acta y se fue al grupo mixto, indicando que en esos días, “le llamaron varios ex cargos públicos del PSOE y del PP que habían pasado por circunstancias similares y todos le aconsejaron no dimitir porque, si lo hacía, se convertiría en un cadáver civil”.