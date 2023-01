Irene Montero aprovecha la detención de Dani Alves para hacer política

Irene Montero no desaprovecha la ocasión para defender su ley del "Solo sí es sí" con la detención de Dani Alves, mientras el entrenador del Pumas de México rescinde el contrato del jugador

Irene Montero no desaprovecha el caso de Dani Alves para hacer política. Así queda de manifiesto en el tweet que publicaba ayer, defendiendo la "ley del solo sí es sí" en el caso del presunto caso de agresión. "Sea quien sea el presunto agresor, la Ley Solo Sí es Sí protege a todas las mujeres. Asesoramiento jurídico y asistencia psicológica pongan o no denuncia. También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado", se puede leer en su publicación que no está exenta de críticas.

Al hilo de su mensaje se deslizan numerosas respuestas, que confluye en un sentimiento común "¿por eso los sacáis de la cárcel? " y le recriminan que ya haya criminalizado al jugador, sin respetar la presunción de inocencia.

Rescisión de contrato

Por otra parte, el presidente del Club Pumas de México, Leopoldo Silva, ha anunciado la rescisión del contrato de Dani Alves tras su detención en España por la presunta violación a una mujer en una discoteca.