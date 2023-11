La 'guerra' entre Podemos-Sumar y los vetos del PP: los frentes de Sánchez

Los Presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez ya está preparando contará con dos amenazas: la "autonomía" que busca Podemos y el veto que el PP puede emprender en el Senado.

Pedro Sánchez ha marcado a su Consejo de Ministros un primer reto: iniciar el proceso de aprobación, "lo antes posible", de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. "La determinación es clara, y la determinación se demuestra con el trabajo. Es la primera reunión del Consejo, y la primera es la aprobación de la orden ministerial para avanzar en los PGE de 2024", señaló este miércoles Pilar Alegría, la nueva portavoz del Gobierno.

Como de ilusión también se vive, dice el refrán, los del Gobierno están convencidos de que lograrán sacar adelante la que es la Ley más importante para un poder Ejecutivo. De los Presupuestos emana todo. Sin ellos, prorrogando los anteriores, es muy difícil funcionar. Y, ciertamente, al menos por el momento, su aprobación no es más que una bonita ilusión. Potentes obstáculos evidencian que no serán negociaciones fáciles, todo al contrario, y que a Pedro Sánchez le darán dolores de cabeza tanto los que están a su derecha como a su izquierda.

Los vetos del PP en el Senado

El primer problema para el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en el Senado. No siendo un obstáculo que exclusivamente afecta a la aprobación de los Presupuestos, la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta puede obstaculizar -retrasar- la mayoría de las políticas que el Ejecutivo de Sánchez pretenda sacar adelante. Los de Feijóo no van a rehuir, avisan, del choque institucional entre el Congreso y el Senado; un poder que unido a que gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, constituyen un gran contrapeso en forma de oposición.

En cuanto a la aprobación de los Presupuestos, aunque fuentes solventes del PP señalan a ESdiario que aún es pronto para hablar de vetos porque "no conocemos todavía los Presupuestos que prepara el Gobierno", no los descartan. A sensu contrario, harán valer que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, elaborada en el año 2012 y que entró en vigor en 2013, establece que "los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública", aprobados por el Gobierno, deben remitirse al Congreso y al Senado para su aprobación.

Así, uno de los pasos previos a la elaboración de los Presupuestos es informar sobre el techo de gasto de las cuentas públicas y acompañarlo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que debe presentarse a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y según consta en el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tanto los objetivos como la senda tienen que ser aprobados por el Congreso y el Senado y, en caso de caer en alguna de las dos Cámaras, el Gobierno tendría que diseñarlos de nuevo. Y el PP podría vetarlo, también de nuevo. En tal caso, el Gobierno no podría expandir más los presupuestos, las cuentas públicas se tendrían que hacer con los números anteriores.

El PP, ante tal panorama, ve posible que el PSOE intente enmendar la Ley para sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado y que, para su aprobación, solo requieran de una mayoría simple en el Congreso. "No tenemos constancia de que lo vaya a hacer, pero no nos extrañaría en absoluto", destaca Cuca Gamarra. De intentar el PSOE tal maniobra, avisan desde el PP, "seguiremos denunciándolo no solo en las instituciones y en las instancias internas que tenga España, sino también evidentemente en el resto de las instituciones europeas si eso es posible".

Podemos, el otro problema en el Congreso

Los obstáculo para Pedro Sánchez no solo se encuentran en el Senado. También en el Congreso. Fuentes solventes de Podemos consultadas por ESdiario señalan que "estamos viendo qué da de sí el grupo parlamentario [Sumar]" y, ante la guerra entre Podemos y Sumar, los de Ione Belarra no descartan que "Sumar nos eche del grupo parlamentario como el PSOE nos echó del Gobierno". El objetivo no es otro que, no lo ocultan, "volver a mandar". "Queremos volver a mandar en el espacio", destacan fuentes de Podemos a este periódico, "queremos recuperar el liderazgo de Podemos", aseveran.

En cuanto a si el PSOE los tendrá en cuenta como unos interlocutores válidos, fuentes de Podemos inciden a ESdiario que ganarán autonomía de negociación frente a Sumar con los de Pedro Sánchez "a golpes", es decir, "cuando les votemos algo en contra", aseguran.

Los Presupuestos Generales se encontraran, por consiguiente, con este otro obstáculo. "El PSOE tiene un problemón", subrayan a este periódico fuentes de la dirección de Podemos, "ahora mismo no se pueden permitir gobernar sin presupuestos", aseveran. Y añaden: "Si les pedimos negociar por nuestra cuenta [los Presupuestos] se tendrán el PSOE se tendrá que sentar con nosotros", aseguran a ESdiario.

El PSOE dispuesto a sentarse con Podemos a negociar

"Quedan varios meses, son unos presupuestos difíciles, ya no hay Fondos Europeos para gastos directos", remarcan desde Podemos. Los de Ione Belarra consideran que obtendrán más autonomía y poder de negociación con el PSOE "a golpes", dicen a este periódico, "cuando les votemos algo en contra" les tomarán en serio, amenazan.

Por su parte, el PSOE confirma a ESdiario que no tendrán problema en sentarse a negociar los Presupuestos directamente con Podemos. "Estamos dispuestos a hablar con Podemos aparte pero respetando que primero hable Sumar", desvela a este periódico una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. "Ya que que hablamos con ocho, hablaremos con nueve", ironizan desde el PSOE.

Los de Yolanda Díaz, en este sentido, se lamentan de "los recados que nos deja Podemos desde los medios", señalan a este periódico, "nosotros no vamos a hablar, ni queremos, de expulsar a Podemos". En todo caso, denuncia a ESdiario fuentes de Sumar que "Podemos está en la unilateralidad, en el o esto o nada" pero confían en que "pasado este primer momento el ruido se reconduzca".