Antiguos dirigentes del PNV piden apoyar sin complejos a Feijóo

Jose Alberto Pradera, exdiputado general de Bizkaia por el PNV ha alzado la voz y, sin complejos, ha manifestado su opinión sobre el apoyo de su formación a Alberto Núñez Feijóo en la investidura. Pradera, que contó con un escaño en el Congreso entre 1987 y 1995, tiene claro que el PNV debería abstenerse en la votación de Feijóo y critica la deriva de su formación que tilda de "acomplejados" por no entender que los enemigos se encuentran dentro y no en el PP.

Estas declaraciones forman parte de una entrevista publicada en el Correo, en la que además, indica el procedimiento a seguir en la investidura: "lo que deben hacer los jetzales en la sesión de investidura es abstenerse, eso no implica que Feijóo saliera presidente, pero sí contradice la estrategia del PNV". En este sentido, para Pradera, decir que Vox sigue ddentro de la ecuación significa que no se conocer lo que es gobernar. Y apostilla "Arzalluz no hubiera tenido tantos complejos".

Abstenerse, no apoyar

Respecto al porqué de no apoyar directamente al PP, el exdiputado explica que con un voto positivo "luego se crecen y no cumplen lo prometido. Nosotros ni con unos ni con otros, libres". Al PNV le ha ido bien con el bipartidismo, afirma, "apoyando al que gana". Aseguran que la situación ideal es llevarse bien con PP y PSOE, pero lo que recalca que no alcanza a comprender es porqué están en el mismo saco que sus contrarios, refiriéndose a EH Bildu y también a Sumar.

Para Pradera, Sumar no ha aportado ninguna alternativa económica rentable. "Se ponen a criticar a los que más dinero dan a la hacienda foral, Ibedrola, Petronor, BBVVA, Repsol... Y sólo si tienes dinero puedes hacer cosas y desarrollar una política social como la que tiene Euskadi".

Continúa Pradera, que lleva años en el mundo empresarial, dando razones por las que el PNV no debe ir junto a Sumar, refiriéndose a la batalla que los de Yolanda Díaz han dado contra el empresariado: "¿Vamos a permitir que se insulte a Galán o Imaz que aportan a las arcas de Bizcaia el 40% del presupuesto?".

Feijóo antes que Sumar

El exdiputado confiesa que apoya antes un gobierno en solitario de Feijóo que una coalición con Sumar. Es más, deja claro qeu si el gallego no consigue alzarse con la presidencia en la investidura, votaría en contra de Sánchez si éste tienen el apoyo de Yolanda Díaz.