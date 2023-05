Cosa de hermanos: Ayuso denuncia una “doble vara de medir” respecto a Ximo Puig

En el proyecto autoritario de Pedro Sánchez “los delitos pesan más o menos dependiendo de quién los cometa”.

El hermano de Ximo Puig está imputado por un supuesto fraude en la concesión de subvenciones públicas. Según el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, se encuentran hasta cuatro tipos de irregularidades con un claro modus operandi: se hacían subvenciones de mayor cuantía a la inicialmente fijada con todas las empresas que se están analizando. Y la doble vara de medir es evidente: mientras que a Ayuso se le hizo una campaña de derribo político y mediático sin pruebas, con Ximo Puig no está ocurriendo lo mismo.

A la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le preguntamos por esta cuestión y otras de plena actualidad.

P. ¿Cómo ve la campaña? ¿Tiene más presión que hace dos años o viendo las encuestas está más tranquila?

R. Siempre tienes mucha presión porque es una gran responsabilidad y porque además de estar en campaña estoy gobernando una comunidad autónoma muy importante. Lo gestiono con cabeza, con tranquilidad, siendo consciente de que tenemos muchísimo trabajo. Además, esto de la mayoría absoluta es relativo: no hay que confiarse ni mucho menos porque la participación es fundamental y quien quiera cambiar las cosas en España tiene una oportunidad única.

P. Pero, si pudiera elegir, ¿elegiría gobernar con mayoría absoluta, no?

R. No existe el político que no quiera la mayoría absoluta. Creo que es mejor para poner en marcha muchísimos planes que se han quedado atascados y planes nuevos. Así que sí, sí me gustaría gobernar con libertad. Y para todo el mundo. Pero con un criterio, que hay veces que no se puede cuando no se tiene amplia mayoría.

P. Pablo Iglesias sigue acordándose de usted… Le ha llamado “corrupta por hacer rico a su hermano durante la pandemia mientras se morían miles de ancianos”.

R. Esto no es nuevo. Lo hace un determinado tipo de personas que difaman, que insultan, que promueven el odio. Son minoritarias y no son nadie ya, ni siquiera en política. Es el recurso del que está fuera de todo. Básicamente le ignoro.

P. Mencionaba Iglesias a su hermano… En Valencia el hermano del presidente Valenciano está en entredicho por los contratos que Ximo Puig le dio cuando era alcalde de Morella. Además está imputado por recibir subvenciones de forma presuntamente irregular concedidas por el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Imagínese que el imputado hubiera sido su hermano y no el de Ximo Puig…

R. Esto te demuestra la doble vara de medir en todo. El trato injusto y desmedido que se le dio a mi familia durante más de un año. Empezando por el propio PSOE, el presidente del Gobierno, sus portavoces en todas partes. Esto es marca PSOE de toda la vida: redactan las leyes, modifican el código penal a la carta del socio, reducen los delitos cuando les conviene, el listón de la inmoralidad está por los suelos. Y por eso hay esa doble vara de medir y este proyecto piensa que se puede hacer con todo, porque es tan absolutamente autoritario que se comporta de esa manera: los delitos pesan más o menos dependiendo de quién los comete.

P. ¿Cree, por tanto, que el presidente Ximo Puig debería dar explicaciones por estos contratos a su hermano cuando era alcalde y, luego, como presidente?

R. Yo creo que sí. Cuando le estás dando contratos directos a tu hermano y, además, unas cuantas veces, las explicaciones son convenientes. Y el trato, tanto mediático como judicial, debe ser el mismo para todos.

P. Cambiando de tema, ¿qué le parece la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el aborto como un derecho que se recoge en la Carta Magna?

R. Me parece que Sánchez ha metido al Tribunal Constitucional en su campaña. Tengo claro lo que voy a hacer como presidenta de la comunidad: cumpliré la ley pero voy a hacer todo lo que está en mi mano para ser sincera y hablarle a la juventud como nadie lo está haciendo. Ni las drogas son un avance, el problema de la soledad es inmenso, la cantidad de transtornos, depresiones, de problemas como las buliminas y anorexias con las chicas… Todo lo que les está ocurriendo es tremendo. Y cada vez tenemos una juventud más abandonada. Y no les pienso abandonar tampoco en este debate a favor de la vida. El aborto es un drama, tiene sus consecuencias en dos direcciones, complica dos vidas. Voy a poner todo lo que esté en mi mano para hablar siempre en positivo.

P. ¿Cómo se hace eso?

R. Primero para intentar evitarlo. Las mujeres somos inteligentes, somos más inteligentes de lo que piensa este gobierno. Sabemos cómo se puede llegar a evitar en la mayoría de los casos. En mi mano está intentar que se produzca las menores veces posibles. Porque luego, casi nadie lo cuenta, las secuelas que deja, también las emocionales. Hay como una cultura en contra de la madre, de la mujer madre. Hay que romper con muchos tópicos: muchas mujeres, sobre todo jóvenes, piensan que eso es destrozar tu vida, que tener hijos te arruina. Y nada más lejos. Nos tendríamos que acostumbrar a una sociedad donde los niños, los mayores, hombres, mujeres, estuviéramos mucho más mezclados, todos nos ocupáramos de las cosas de todos y no frivolizar, ni tampoco no ir a la verdad del asunto. La gente que recurre al aborto en varias ocasiones y se puede evitar. Creo que hay que fomentar los planes a favor de la vida y evitar los embarazos no deseados.

P. Ha hablado de maternidad, de natalidad, pero en Madrid hay más perros y gatos que niños menores de 10 años. ¿Qué le parece el dato?

R. Hemos detectado que a lo largo de las últimas décadas ha ido descendiendo (la natalidad) paulatinamente pero, muy especialmente, durante la pandemia. Por eso pusimos un plan de maternidad, paternidad y, por tanto, natalidad, dotado con 4.500 millones de euros. Es el plan a favor de la vida más importante que se ha puesto en marcha en España con más de 80 medidas para ayudar en la conciliación, para ayudar a las familias más jóvenes, a las madres que retrasan su maternidad a partir de los 40…

P. ¿Qué resultados está teniendo este plan?

R. En el primer año hemos tenido mucho éxito porque la tendencia se ha revertido. Habrá que esperar otro año para ver si se consolida. Pero sí que pensamos que está funcionado. Creo que hablar a favor de la vida, sin imposiciones, sin dogmas, con respeto… Es un mensaje ganador. Es bueno. Creo que hay que hablar de las cosas buenas y buscarlas, perseguirlas. Las cosas malas vienen solas.

