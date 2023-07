Piqueras y su metedura de pata con Feijóo que dejó al líder del PP impactado

El presentador de Telecinco se confundió y le llamó por otro nombre: el de un político que ahora mismo está en boca de todos por precisamente su relación con el presidente popular.

Alberto Núñez Feijóo ha sido el siguiente líder de partido político que ha pasado por el plató de informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras. Semana ajetreada y desde luego que completa para el presentador de Mediaset: el lunes tuvo su cara a cara con Yolanda Díaz, el martes con Santiago Abascal, el miércoles con Feijóo y este jueves lo tiene con Pedro Sánchez. En estas entrevistas, además de obviamente tratar todos los temas de actualidad, suele haber anécdotas que son las que más llaman la atención de, en este caso, los televidentes.

Y es que tanta entrevista y tanto político jugó una mala pasada a Piqueras, que tuvo un lapsus mental y llamó por otro nombre a Feijóo. De entre los muchos que podría haber "elegido" para su confusión, el periodista fue a dar en el clavo.

Glorioso lapsus linguae, de Pedro Piqueras:



“ ¿Algún comentario, Sr. Abascal…?”



Ya son lo mismo Feijóo/Abascal #FeijóoT5 pic.twitter.com/odMTtlx4gE — valenciaverguenza (@valenciaverguen) July 5, 2023

Como es normal, el presidente del Partido Popular se tomó con humor el error de su interlocutor. Un fallo entendible teniendo en cuenta que ni 24 horas antes estaba entrevistando al líder de Vox. Entrevista por cierto por la que Piqueras fue duramente atacado en las redes sociales por los seguidores de esta formación y de Abascal, ya que consideran que su único objetivo fue demonizar la ideología de Vox y a su máximo dirigente.

La relación PP-Vox, el CIS más manipulador y Puigdemont

Momentos anecdóticos aparte, Piqueras y Feijóo tocaron todos los palos de la actualidad. Precisamente, los pactos de los populares con Vox y su "necesidad" de entenderse en ciertas Comunidades es, políticamente hablando, lo más comentado. Posiblemente porque tras el 23J y según marcan las encuestas, podría repetirse el escenario a nivel nacional. Al respecto, Feijóo justamente mandó un mensaje al propio Abascal. Palabras que ya le ha transmitido a nivel personal y que ha repetido varias veces: su exigencia de solo dejar gobernar al PP si entran en el Gobierno es "confirmar el sanchismo".

El #23J hay dos posibilidades:



🔵Un Gobierno del @ppopular.

🔴Reeditar este Gobierno con Pedro Sánchez, los independentistas y los comunistas.



Los españoles tienen la llave para evitar que sigan.#EsElMomento pic.twitter.com/UqF6ZcJUjB — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 5, 2023

Según esas encuestas, PP y Vox estarían cerca de la mayoría absoluta, con los populares rondando los 150 escaños en las previsiones. En todas las encuestas menos, no sorprende a nadie, en el CIS de Tezanos. Este miércoles volvió a la carga con el que puede ser el último servicio para Pedro Sánchez con una macroencuesta que da por primera vez a Feijóo como el más votado (empatado casi con Sánchez) pero que curiosamente no le da ninguna opción de gobernar ya que infla la coalición PSOE-Sumar hasta tal punto de acercarse a una posible mayoría absoluta.

Por todo ello Feijóo tiene claro que si llega a Moncloa de las primeras cosas que hará será destituir a Tezanos y poner al frente de este organismo, recordemos, público.

Espero que Pedro Sánchez se pronuncie cuanto antes y diga si indultaría a Puigdemont.



En el @ppopular lo tenemos claro:

🔹Vamos a recuperar el delito de sedición.

🔹A tipificar el de referéndum ilegal.

🔹Y a reponer las penas por la malversación pública que han bajado. pic.twitter.com/T9jm8Qxmrx — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 6, 2023

Otro de los temas del miércoles fue la retirada de la inmunidad de Puigdemont. La justicia europea así lo dicta y el líder del PP lo celebra, aunque afirma que la decisión ha tardado mucho porque no tiene sentido que un político que "atenta contra las leyes básicas de su país" se pasee por Europa como si fuese un lugar donde no hay leyes. Además, como no se fía de Sánchez tal y como ha demostrado el presidente del Gobierno en múltiples ocasiones, ha exigido deje claro que no lo va a indultar para agarrarse a la Moncloa.

Feijóo responde a una de las temidas preguntas que persiguen a Sánchez

Piqueras también le lanzó a Feijóo, en relación a los posibles pactos de su partido con Vox, una pregunta que en su día hicieron a Pedro Sánchez y, por su respuesta, le ha perseguido durante años. "¿Dormiría tranquilo con Vox en su Ejecutivo?", preguntó el presentador de Telecinco, recordando a la que le hicieron a Sánchez y a la que respondió tajante que nunca pactaría con el populismo para después meter a Podemos en el Gobierno.

Feijóo, visto lo visto, ha sido menos contundente explicando que como no dormiría tranquilo sería mintiendo continuamente a los españoles. Algo que "jamás" haría. Todo ello para acabar remarcando, de nuevo, que su idea es gobernar en solitario.