Tamames reaparece: atiza a Sánchez por las elecciones y a Díaz por sus abracitos

El economista cree que la convocatoria de elecciones en esas fechas es indecente y es por venganza personal. Sobre la ministra dice que las elecciones no se ganan con "vestidos ni abracitos"

Fue sin duda uno de los protagonistas de la moción de censura que Vox intentó hacerle a Pedro Sánchez. Ramón Tamames, elegido por Santiago Abascal como el candidato de la moción, fue de hecho el que posiblemente salió mejor parado de lo que algunos consideraron un teatro para intentar castigar al presidente del Gobierno y que para otros acabó siendo lo contrario, beneficiando al que presuntamente era el reprobado. Más allá de eso, que queda ya en la lejanía, el economista ha analizado la actualidad política de nuestro país y se puede decir que no ha dejado títere con cabeza.

Ha sido en una entrevista para El Toro TV, donde principalmente se ha despachado a gusto contra Yolanda Díaz y el propio Pedro Sánchez. Antes de la moción de censura afirmaba tenerle cierto respeto a Sánchez, pero tras lo sucedido en el Congreso parece que Tamames quedó tan impactado que su opinión ha empeorado considerablemente. El veterano profesor se esperaba un debate a la antigua usanza y se encontró con dos bustos parlantes que no contestaron a sus preguntas y se limitaron a decir lo buenos que son y lo bien que lo hacen.

De hecho, posiblemente el momento que será más recordado de aquellos días será la interrupción de Tamames a Sánchez para decirle que no era normal traer “un tocho de 20 folios para leerlos” y no dar respuesta a los problemas que el candidato había puesto encima de la mesa.

Pedro Sánchez y el ‘síndrome de la Moncloa’

Por ello, ahora no duda en criticar duramente al líder socialista y su decisión de anticipar las elecciones generales. “Me parece una reacción torpe. Lo que quiere Sánchez es una venganza personal”, ha afirmado Tamames, que también le ha reprochado por sus palabras diciendo que los candidatos del PSOE han sido castigados.

"Cada uno vota lo que quiere, pero no para castigar", ha expresado, para después estallar contra el actual presidente del Gobierno asegurando que la convocatoria de elecciones en verano es indecente, porque los españoles deberían de estar de vacaciones. Lo achaca a lo que denomina el ‘síndrome de la Moncloa’, que considera le ha "afectado seriamente al cerebro".

Tamames, sobre Yolanda Díaz: "No tiene ni idea"

“No voy a juzgar la moda femenina, Dios me libre, pero unas elecciones no se ganan con vestidos de ‘por favor’, que creo así se llaman los vestidos que no tienen tirantes’, con esa frase comenzaba su respuesta a la pregunta sobre Yolanda Díaz y su proyecto Sumar de cara a esas elecciones generales del 23 de julio. A continuación, Tamames ha vuelto a la carga contra la otra persona que le aburrió durante la moción de censura haciendo campaña desde el atril del Congreso de los Diputados.

“La estrategia de Doña Yolanda es de pena. Yo ya se lo dije en la moción de censura. Habló más de una hora. Expuso un programa absurdo donde no se veía lo que quería. Ahora sigue igual. Con la sonrisa no se gana. Ni dando abracitos a Ada Colau, que ha sido un desastre en Barcelona”, ha contestado a la pregunta.

Una respuesta que ha finalizado con otro contundente ataque: “Yolanda que es responsable del resto de la izquierda que apoya al Gobierno pues es un muestrario de que no tiene ni idea de lo que quiere hacer. simplemente Sumar, Sumar, Sumar…bueno, pues están restando ya en todas partes.

Y es que ya lo dejó bien claro con el título de su libro en el que cuenta los entresijos de esa moción de censura que le puso de nuevo, tras mucho tiempo, en primera línea informativa: ‘Me duele España’. Sin duda una frase que deja muy a las claras su pensamiento sobre la situación política actual de nuestro país, que considera a años luz de la que se solía practicar en sus tiempos.