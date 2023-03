El ‘show’ de Escrivá con las pensiones: España necesita empleo, no más parches

Hugo Pereira analiza en Radio Intereconomía la segunda parte de la reforma de las pensiones de Escrivá: no cuenta ni con el apoyo de Feijóo, ni con el de la patronal, ni sindicatos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecerá este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para explicar a los diferentes grupos parlamentarios la reciente reforma de pensiones, que ya ha sido acordada entre PSOE y Unidas Podemos pero rechazada por la patronal y los sindicatos -al menos por el momento-. Y recordemos que el cuarto tramo de ayudas de los Fondos Europeos, 10.000 millones de euros, dependen de tal reforma.

Para empezar, si Escrivá quiere garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social el primer paso será reunirse con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, máxime cuando -previsiblemente- será el futuro Presidente del Gobierno en tan solo unos meses. En este sentido, es lógico que el líder del PP no apoye la reforma de Escrivá cuando, antes de entregar las líneas generales a la Comisión Europea, no le han informado de lo más mínimo desde el gobierno de Pedro Sánchez. El diálogo y el consenso, principios rectores en cualquier democracia y país desarrollado, no es, desde luego, el modus operandi de este gobierno tan impositivo.

No solo Feijóo rechaza la reforma de Escrivá, también la CEOE y ATA

Y no solo la rechaza el partido líder de la oposición. También, y frontalmente, la patronal. En línea con Feijóo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes que el Gobierno haya presentado la reforma de pensiones como si fueran "lentejas", "hurtando el debate" y la negociación a las partes y sin una memoria económica sobre la que valorar los efectos de la propuesta de Escrivá.

Además, ha calificado de "impuesto brutal contra el talento" la creación de esa cuota de solidaridad que plantea el Gobierno en su reforma para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha sido tajante en su crítica a la segunda ‘pata’ de la reforma de las pensiones: "Llámenlo como quieran, pero yo creo que es un recorte de derechos en toda regla". E insiste en que "20 millones de ciudadanos vamos a pagar más impuestos, trabajar más años para cobrar menos pensiones".

La reforma de Escrivá conllevará recortes en el sueldo de los trabajadores

Lo que es evidente a falta de conocer la propuesta definitiva del ministro Escrivá es que será la reforma con menos apoyos parlamentarios de la historia en democracia. Y no solo eso, también una trascendente reforma con el menor consenso y diálogo con las partes implicadas y que, en suma, serán las que acaben pagando la fiesta: los empresarios y los propios trabajadores.

Por otra parte, esta segunda parte de la reforma de las pensiones no llevará aparejado ni el más mínimo recorte de unos gastos que ya rondan los 12.000 millones de euros al mes; donde necesariamente, para sostener la fiesta del gasto, sí habrá recortes será en los sueldos de los trabajadores para hacer frente al alza de unos costes laborales que serán inasumibles para muchos pequeños y medianos empresarios que constituyen, recordemos, el grosso de nuestro tejido productivo. Lo que penalizará, consecuentemente, la creación de empleo.

La sostenibilidad de las pensiones se garantiza con más empleo, no más parches

Y precisamente lo que necesita España es más empleo y no más parches. Más cotizantes y no más gasto. Más jóvenes que se introduzcan al mercado laboral y no más costes laborales para unos vilipendiados y esquilmados empresarios.

España es el país número uno en desempleo de toda la Unión Europea. Supera en estos momentos, incluso, a Grecia. Esa debiera ser la principal reforma para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social: disponer un favorable caldo de cultivo -político, social y fiscal- para la creación de empleo y la captación de empresas e inversores extranjeros.

Y si la natalidad está de capa caída conllevando el envejecimiento de la sociedad, fomentémosla con políticas de natalidad como está haciendo la Comunidad de Madrid con Ayuso. Y, desde luego, es también profundamente necesario abrir el debate de cómo aumentar en España los flujos migratorios ordenados. Porque la inmigración -legal y ordenada, lógicamente- es parte de la solución de nuestra Seguridad Social.