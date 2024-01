El ataque de sinceridad de Carlos Sainz: “Pedro Sánchez es gilipollas”

El piloto español comentaba en el Dakar que “our president is an asshole” durante una conversación con colegas sobre la situación de Cataluña y los pactos del PSOE con independentistas

“Our president is an asshole”, para los que no sepan inglés, “nuestro presidente es gilipollas”, es la frase que se le ha escapado al veterano piloto Carlos Sainz durante una conversación con otros colegas en el rally Dakar donde comentaban la situación de Cataluña y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

En el vídeo se ve al piloto madrileño con los también españoles Nani Roma y Kevin y Luciano Benavides, entre otros participantes del Dakar, conversando sobre la situación catalana donde al final se escucha perfectamente el “asshole” de Carlos Sainz referido a Pedro Sánchez, la expresión inglesa equivalente a “gilipollas”.

Las opiniones de Carlos Sainz no son sin embargo ninguna novedad, en plena negociación entre el PSOE y los independentistas catalanes el piloto bicampeón del mundial de rallyes dejó claro que “en la política deberían existir líneas rojas. En la vida hay rayas rojas que, una vez las pasas, es difícil estar en ese límite de pasarlas más veces. Creo que hay líneas rojas que no se deberían de pasar”.

“Sinceramente me hubiese gustado verlo de otra manera, con más tranquilidad, no dependiendo de factores o minorías. Los dos grandes partidos deberían sentarse, como han hecho en otros países y consensuar mucho más de lo que lo hacen”, señalaba entonces Carlos Sainz.