Sostres se gana a otro expresidente socialista para la causa del pacto PP-PSOE

En las páginas de ABC, el polémico columnista catalán entrevista a un ex alto cargo del PSOE que pide lo que otros muchos, un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias para gobernar España.

Aunque no tenga ninguna posibilidad de llevarse a cabo, cada vez son más las voces que piden un gran pacto de Estado para que PP y PSOE se pongan de acuerdo y den así al país un Gobierno estable. A falta de los votos del extranjero, que no parece que vayan a cambiar el panorama político de manera relevante, la igualdad entre las dos fuerzas mayoritarias exigiría una altura de miras que los principales actores de la política nacional no parecen poseer. Especialmente, claro, el PSOE de Pedro Sánchez, quien ya habría comenzado los contactos con el entorno de Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia, no olvidemos, para lograr los apoyos necesarios y repetir legislatura al frente del Gobierno.

Sin embargo, no todos en el propio Partido Socialista piensan igual que su actual líder. Antes de las elecciones, Felipe González ya se soltó diciendo aquello que debería gobernar la fuerza política más votada, que, a la vista de los resultados no es otra que el PP de Núñez Feijóo. Una vez superada la jornada electoral, más políticos veteranos se suman a la causa del gran pacto de Estado entre las dos fuerzas mayoritarias.

Rodríguez de la Borbolla a Sostres: "No estamos locos, queremos a España"

Es el caso de José Rodríguez de la Borbolla. El que fuera presidente de la Junta de Andalucía bajo las siglas del PSOE ha concedido una entrevista a Salvador Sostres en el diario ABC en la que asegura que "el peligro de inestabilidad es real y grave", que, en su opinión, "el PP sólo puede gobernar pactando con el PSOE y el PSOE sólo puede gobernar pactando con perdedores", para proponer finalmente "un acuerdo de los dos grandes partidos, formulado como prefieran: gobierno de coalición, pacto parlamentario. No estamos locos, queremos a España", concluye.

El veterano político socialista emplea un símil futbolero cuando Salvador Sostres le interroga por cómo ver el futuro del país. "De momento ha habido un ganador indiscutible: el PP; y un ganador virtual, el PSOE. Pero el partido no ha acabado, está en el alargue. El equipo que quiera ganar necesitará cohesión, imaginación y un esquema de juego compartido. Con el PP con el control absoluto del Senado, y la volatilidad de los socios de Sánchez, no estoy seguro de que haya en España un equipo sólido la temporada que viene", asegura.

A Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía entre 1984 y 1990, le gustaría convencer a Pedro Sánchez "de que el interés de España tiene que estar por delante de los intereses de los partidos y de sus dirigentes" y, sobre la actitud que ha tenido este Gobierno hacia los independentistas recuerda que "el apaciguamiento del proceso independentista podría haberse logrado a través de otros medios que no fueran los indultos y la supresión de delitos del Código Penal. Ha habido maneras fáciles y constructivas" y cita aquel pacto del Majestic entre Aznar y Pujol.