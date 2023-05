Broncano se deja vivo a José María García: "Te consideraba un poquito más largo"

Coincidiendo con el estreno de "Supergarcía" en Movistar, el veterano periodista pasó por el plató de "La Resistencia" en una entrevista que dejó momentos surrealistas.

A lo largo de todas las temporadas que ya lleva en emisión La Resistencia, pocas veces David Broncano había invitado a alguien que, al menos en principio, tuviera tan poco en común con el ambiente que se respira en el late-night de Movistar. El protagonista del programa de ayer era José María García, el veteranísimo periodista deportivo, aquel cuya trayectoria profesional se refleja ahora en el documental Supergarcía, que emite la misma plataforma. Ese era el motivo de la visita, la promoción de la docuserie, aunque, como es habitual, se habló de casi todo, menos de la producción de Movistar.

García entró en el teatro donde cada día se graba La Resistencia asegurando que conocía el programa y que en los últimos cuatro o cinco meses lo veía casi a diario. Todo ello ante la extrañeza de un David Broncano, que recibió con agrado el regalo de una camiseta del Inter Movistar, el club de fútbol sala del que el mítico Supergarcía es dueño desde hace más de 40 años.

Broncano y García hablaron bastante de política, aunque el humorista no estuvo demasiado ágil a la hora de adivinar a qué partido había votado el periodista en los comicios municipales y autonómicos del pasado domingo.

"Yo he pensado siempre, que es lo que soñamos todos, que para un país sea grande tenemos que tener unos políticos brillantes. Los tenemos malos, sordos y tontos. No hago ninguna exclusión, dentro de eso hay gente más preparada, pero a los que se salvan no les dejan tocar bola", afirmó. Broncano no dudo en preguntarle por el sentido de su voto en la Comunidad de Madrid. "¿A quién has votado?", ¿Crees que me sorprendería tu voto?, insistió el presentador. "En absoluto, lo sabrías seguro y acertarías totalmente. Si lo aciertas, digo posible", retó García al cómico, que se mojó y le preguntó si en la Comunidad de Madrid había votado a Juan Lobato, del PSOE. Y de nuevo otro zasca por respuesta: "Te consideraba un poquito más largo, dejemos eso".

— Me he pasado media vida diciendo del rey Juan Carlos "el mejor de los españoles", y si el mejor de los españoles hace esto, cierra la puerta y vámonos.



🚪👋 pic.twitter.com/TfgchmDO6G — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

Dejó buenos titulares García, por ejemplo, al ser preguntado por el rey emérito, al que confesó que le unía una gran amistad, pero que reconoció que "si el mejor de los españoles hace esto, cierra la puerta y vámonos". También tuvo su gracia cuando el veterano periodista fue cuestionado por la típica pregunta de Broncano en cuanto a sus relaciones sexuales.

Ya tendrás 80 años, Broncano. Ya los tendrás. No va a aguantar siempre, no. pic.twitter.com/IHhGxXyWnZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 30, 2023

"Es una pregunta muy torpe, porque preguntarle a un tío con 80 años que cuánto folla, ya me contarás". Una respuesta con la que se ganó al público. "¿Y no crees que no preguntarte cuánto follas porque tengas 80 años es mucho más feo?", quiso saber el presentador. "Yo considero que la edad no es un valor en sí mismo", añadió Broncano. Algo que sobresaltó a José María García, que zanjó con un: "Ya me lo dirás dentro de 10 años". Sin embargo, el conductor de La Resistencia sostuvo que la edad no tenía "ningún mérito" y que le veía aguantando siempre. "Así me veía yo", finalizó el periodista deportivo.