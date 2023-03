Pérez-Reverte da el visto bueno a la noticia ortográfica del año

Trece años después, la RAE permite poner la tilde en solo y los pronombres este, ese y aquel, aunque solo en caso de ambigüedad y el escritor murciano, como miles más, mostró su alegría.

A última hora de ayer, la noticia ortográfica más esperada de los últimos tiempos pasó un poco desapercibida debido a que su publicación coincidió con el clásico más aburrido en años. Quizá fuera cuando el personal fue abandonando, en medio de un gran tedio, la tele futbolera, cuando las redes empezaron a cantar victoria. 13 años después, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) volvió a autorizar el uso de la tilde en la palabra "solo" y en los pronombres "este", "ese" y "aquel", además de en sus versiones femeninas y plurales.

Al saberlo, Twitter se llenó de aplausos y celebraciones de miles de usuarios que, en la mayoría de los casos, jamás había abandonado la vieja regla, aquella que indicaba que la palabra "solo" sólo llevaba tilde cuando equivalía a solamente, pese a ser conscientes de que estaban yendo contra la regla oficial.

Ahora todos eran sólotildistas, pero cuando en el tránsito del desierto había que resistirse a los correctores yo no leía a tantos. Hoy me siento como un prisionero rescatado. Viva la tilde aunque sólo sea por lo que une.

La tilde y la virgulilla son nuestras señas de identidad. — González Pons (@gonzalezpons) March 3, 2023

Deseo cumplido… 🙊

La RAE devuelve la tilde a «solo» y a los demostrativos. 🥰 https://t.co/zyGNMFd7oN pic.twitter.com/QKB6LHQx0K — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) March 2, 2023

Con la recuperación de la tilde en "sólo" recuperamos calidad de vida y es bueno para la convivencia. He de decir que yo continué poniéndola, me siento como un resistente que observa cómo se libera París.#sólo — Ibán García 🇪🇸🇪🇺🇺🇦 (@Ibangarciadb) March 3, 2023

Sin embargo, esta victoria se podría considerar bastante pírrica, ya que la propia RAE se encargó de bajar los ánimos al recordar que "la tilde al adverbio 'solo' al igual que para los pronombres demostrativos 'este', 'ese' y 'aquel', con sus femeninos y plurales, se puede usar únicamente en los contextos donde el que escribe perciba riesgos de ambigüedad".

El pleno de la RAE acordó una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), que "no modifica la norma sino que la hace más clara". La RAE aclara que es "obligatorio no poner la tilde si no existe ambigüedad" y que es "optativo" ponerla en los contextos donde la persona que escribe perciba riesgos de ambigüedad.

A veces se ganan viejas batallas.https://t.co/hPOVAnZeMz — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 2, 2023

Una de las voces que mostraron su alegría por la decisión de la Real Academia Española de la Lengua, de la que precisamente forma parte, fue Arturo Pérez-Reverte. El escritor murciano acompañó la noticia sobre el relativo cambio de parecer de la RAE que publicó ABC para refrendar la novedad con el comentario. "A veces se ganan viejas batallas".