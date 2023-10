Juan del Val deja plantada a Nuria Roca en La Sexta ante la mirada de todos

El escritor acudió a La Roca con un atuendo muy elegante, provocando la risa de los presentes, incluida su esposa y presentadora, y su explicación calló a los colaboradores.

No hay un domingo en el que Juan del Val, colaborador de La Roca, no sea el centro de los comentarios de sus compañeros. El programa de actualidad que presenta Nuria Roca, como todos los domingos, sigue amenizando las tardes de la parrilla, rivalizando con otros espacios como Fiesta de Telecinco. De ahí que la periodista se acompañe de un elenco de colaboradores muy a su altura, y a la del formato, para poder enfrentarse a su competencia.

Entre esos tertulianos fijos se en encuentra su marido, quien siempre aporta ese punto de polémica y controversia. Sin embargo, el también escritor se convirtió este domingo en el objeto de las mofas de sus compañeros, incluida la presentadora. Y es que, Del Val los dejó plantados por un motivo de fuerza mayor que provocaba que su presencia se resumiera en tan solo unos minutos, que contribuyeron a que no lanzase su habitual polémica semanal en La Sexta.

Juan del Val y su elegante traje en La Sexta

Nuria Roca comenzaba La Roca rodeada de sus colaboradores habituales, inaugurando la tarde de la cadena de Atresmedia. Pero, en esa normalidad dominical había algo que no encajaba y que llamó la atención enseguida de todo el mundo en el plató y desde casa: Juan del Val se sentaba a la mesa vestido de una manera impoluta, con un elegante traje y corbata. Las redes se llenaron, como era de esperar, de comentarios sobre el aspecto del colaborador. Pero los propios compañeros del escritor no dudaron en mostrar su perplejidad ante su cuidado atuendo, pues siempre suele asistir de manera muy casual. "Has venido tú muy limpito, Juan. ¿Qué ocurre?", preguntaba con sorna la presentadora.

"Me voy luego a los Premios Planeta y como no me da tiempo a vestirme hago el programa así", respondía Del Val, contando la razón de peso que le hizo ir tan elegantemente vestido a La Sexta. "Quizás voy un poquito excesivo hoy para ser domingo por la tarde", bromeó enseguida el escritor. Pero sus compañeros no se iban a conformar solo con eso. De hecho, uno de sus compañeros le preguntó que si no podía "levarlo en una bolsa" y cambiarse luego. Pero el de Atresmedia aseguró que "no me da tiempo", para acto seguido desglosar su itinerario: "El avión sale a las siete de la tarde estoy a 40 minutos del aeropuerto, es que voy fatal", explicaba agobiado Juan del Val en el plató de La Roca que, tal y como había advertido, tras una pausa publicitaria el colaborador desapareció del programa sin más, ya que previamente había avisado de su marcha.