Bertín Osborne confiesa el motivo por el que abandonó Antena 3

Bertín Osborne ha confesado el sorprendente motivo que le llevo a tomar la decisión de abandonar Antena 3 en el año 2004 y que está relacionado con un programa mítico de la televisión.

Hace casi 20 años desde que Bertín Osborne dijera adiós a su etapa en Antena 3. Desde entonces el presentador se ha forjado una reconocida carrera en otras cadenas como Telecinco, TVE o Canal Sur con programas de mucho renombre como "Mi casa es la tuya", en el que ha entrevistado a cientos de famosos. Pero muchas personas se preguntan qué sucedió para que Bertín y Antena 3 separaran sus caminos en 2004.

El presentador ha hablado de ello en su programa "El show de Bertín" de Canal Sur, en el que respondió a las preguntas de Vicky Martín Berrocal sobre cual era la mayor oferta laboral que le habían hecho en su carrera. Fue entonces cuando Bertín recordó lo que le ocurrió con Gestmusic y Antena 3 en el año 2004.

Antena 3 rechazó "Operación Triunfo" y Bertín dijo adiós a la cadena

Como contó Bertín, fue el propio Toni Cruz, uno de los productores ejecutivos de Gestmusic, con quien Bertín y Antena 3 habían trabajado en "Lluvia de estrellas", quien le propuso presentar un nuevo programa: "Bertín, tenemos un programa nuevo que empieza ya, se lo vamos a ofrecer a Antena 3, pero queremos saber si quieres presentarlo tú".

Cruz le contó más detalles a Bertín, dejándole encantado con la idea de presentar un programa que se basaría en encontrar nuevos talentos musicales y que se llamaría "Operación Triunfo". El cantante tuvo claro que el programa sería "un pelotazo" y no dudó en asegurarle a Cruz que lo presentaría.

Pero la idea no le pareció tan buena a los productores de Antena 3, quienes cuando Toni les presentó el producto lo rechazaron diciendo que "ese programa no lo vemos". Ante la negativa del programa, Cruz llamó a Bertín para explicarle que no lo querían: "me llamó Toni para decirme que no lo querían y yo pregunté: ¿Pero cómo no lo van a querer? ¿Están tontos todos?".

Al enterarse, el presentador llamó a los directivos de la cadena para pedirles explicaciones, quienes le dijeron que "hemos pensado que no va a funcionar". Poco después Bertín se enteró a través de Toni de que TVE había comprado el programa, lo que provocó su salida de Antena 3: "Yo me pegué un cabreo con Antena 3, que por eso fue mi salida de Antena 3".

Antes de marcharse, en la convención que hizo Antena 3 aquel año, y delante de presentadores, directivos y trabajadores de la cadena, Bertín hizo la pregunta del millón: "Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa de mayor éxito de este año, que me ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?". A lo que el consejero delegado de la cadena confesó: "Quiero pedir disculpas, porque el ciego soy yo".