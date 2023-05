Nuria Roca se ausenta de "La Roca" y se pierde la despedida de una colaboradora

Nuria Roca tuvo que ausentarse de su programa "La Roca" en La Sexta a última hora y Juan del Val tuvo que explicar el motivo de su ausencia a la audiencia.

El programa "La Roca" de La Sexta ha tenido una inesperada sorpresa en su emisión del domingo, y es que Nuria Roca, la presentadora del programa, no ha aparecido al frente del mismo y ha tenido que ser sustituida por su pareja, Juan del Val, quien además ha explicado la ausencia de la valenciana.

Nada más empezar el programa, el escritor comenzaba explicando que "aquí estamos todos al pie del cañón menos Nuria", para después aclarar el motivo que ha obligado a la presentador a ausentarse en el último momento antes de que arrancara el programa.

El presentador sustituto de "La Roca" explicaba que Nuria "está pachucha, o eso dice". Además, Juan del Val ha aprovechado para lanzarle un pequeño dardo a Nuria Roca en tono de broma, dejando caer que la presentadora no se había ausentado por la festividad del 1 de mayo: "¿Os acordáis de que la última vez que faltó también era puente?".

Donde sí hizo acto de presencia Nuria Roca fue en su cuenta de Instagram, donde promocionó el programa al que acudió Niña Pastori como invitada y además quiso desmentir las acusaciones de su marido de que se había ido de puente: "Las cuatro horas y media de hoy de directo las capitaneará Juan del Val bajo la atenta mirada de una servidora, que sigue un poco pocha ".

Nuria Roca se pierde la despedida de Abril Zamora

Coincidiendo con la ausencia de Nuria Roca, decía adiós una de las colaboradoras habituales del programa, la actriz y presentadora Abril Zamora, que suele formar parte de la segunda mesa de debate junto a Gonzalo Miró y Sara Ramos. Abril Zamora comenzaba explicando que "es mi último domingo. Me da mucha pena tener que irme, pero, jo, ha sido una experiencia muy positiva para mí. Estoy muy agradecida a todo el mundo, sobre todo a Nuria ".

Ante ese agradecimiento especial dedicado a Nuria, Juan del Val quiso tirar de ironía y preguntarle a la actriz que "¡Ah! ¿Sobre todo a Nuria?". Una ironía a la que Abril Zamora también contestó: "Sobre todo a Nuria porque me llamó ella, no tú, cariño. Pero tú me has querido muchísimo".

Abril Zamora también explicó que se marchaba del programa debido a las incompatibilidades que tenía con sus proyectos como actriz y directora, que no le permitían realizar su función como colaboradora en el programa al mismo tiempo.