Ibai y Ramontxu repiten en las Campanadas y su programación hace temblar a TVE

El creador de contenidos y el mítico presentador se vuelven a unir en la Puerta del Sol para despedir el año, incluyendo una previa con los principales acontecimientos del vasco.

A pocos días de despedir el año, Ramón García ya está desempolvando su mítica capa y ultimando los detalles para volver a ocupar su balcón en la Puerta del Sol. Y no, no ha vuelto a TVE, sino que repite junto a Ibai Llanos en Twitch. El creador de contenidos, tras la experiencia del año pasado, vuelve a comerse las 12 uvas acompañado por las cientos de miles de personas que sintonizaron su retransmisión, y, como no podía ser de otra manera, con el mismo compañero.

La retrasmisión comenzará a las 23:30 horas, que será cuando ya estén ante el reloj de la céntrica y famosa plaza de Madrid. Y, al igual que el resto de cadenas, lo harán desde el balcón de unos de los emblemáticos edificios del lugar, donde también estarán las grandes estrellas de la televisión como Cristina Pedroche, Alberto Chicote, Dani Mateo o Cristina Pardo, entre otros, contra las que ahora compiten desde una plataforma diferente.





Una completa programación previa a las Campanadas

Pero el canal de Ibai no estará activo solo a esa hora, sino que el creador de contenidos ha preparado un programa especial para repasar los principales acontecimientos de 2022,contando con las valoraciones de Knekro, Ander y Cristinini. Desde las 21:30 horas en un balcón de la capital, esta vez sin límite de aforo, intentarán comentar los mejores momentos de los últimos meses en apenas dos horas. Y media hora antes de la media noche, más pronto que las cadenas nacionales, entrará Ramón García en escena para comenzar a celebrar el 2023.

Este 31 de diciembre estaré en la puerta del sol en Madrid dando las campanadas.



Este año con @KNekro, @andercortes y @IamCristinini. Repasaremos todo lo que ha sucedido en 2022.



Y a las 23:30 estaré con Ramón García para volver a pasar de año juntos.



2023 vamos a por ti. pic.twitter.com/WcmNYsxrIF — Ibai (@IbaiLlanos) December 27, 2022

En la retransmisión de 2021, Ibai Llanos atrajo una media de 800.000 personas en el momento de las uvas. Esta vez, comenta, que "no cree que se supere", aunque le resta importancia a los números. "Ya no sé como escapar de las Campanadas", bromeaba en uno de sus directos: "Me sabe mal no hacerlo". Esta iniciativa vino propiciada por las restricciones del covid, pero no se esperaba un éxito como el obtenido. Ahora, se ha convertido en una "mini tradición" y espera que muchos familiares puedan unirse a descubrir Twitch con él.