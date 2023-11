Diego Revuelta cambia 'Espejo Público' por el Vaticano por un motivo diabólico

El reportero del matinal de Antena 3, tras su experiencia con la santería, anuncia un reportaje relacionado con las posesiones que lo han llevado a trasladarse directamente a Roma.

Espejo Público ha abierto la puerta a un tema sensible dentro de la sociedad, el de los exorcismos. La noticia saltaba hace unos días a la actualidad con el caso de una joven llamada Laura, que decía haber grabado su propia experiencia para recuperar su vida. Este caso ha servido al periodista de Antena 3, Diego Revuelta, como avance de un trabajo de investigación, que anuncia en dos entregas de gran calado y que verán la luz muy pronto.



El periodista revivía su pasado profesional al encontrar a una joven que empezó a escuchar voces que le animaban a lesionarse y se sentía constantemente vigilada por una silueta de un hombre negro con traje y sombrero. El programa emitía unos instantes de la conversación que mantuvieron en un lugar público y con un dispositivo móvil, reproduciendo las imágenes de su exorcismo, previamente difumadas.

"Escuchaba voces que me animaban a lesionarme"

La mujer explicaba que en el origen de sus males empezó al "ver a un hombre con un sombrero negro vestido de traje" y a escuchar "voces". "Me decían que me cortase, que me mate, que me haga daño". Un diagnóstico médico no favorable llevaba a Laura a ser internada en un centro psiquiátrico, donde su madre alertó al personal de las marcas que tenía su hija en la espalda: "Eran como garras, que era imposible que me las hiciera yo".

Solo la práctica del exorcismo, afirmaba, le permitió recuperar una vida normal. "Cuando acaba, te conviertes en una persona perfectamente normal, como la que hablamos ahora mismo", apuntaba Revuelta durante la emisión. En plató, una sorprendida Susanna Griso escuchaba con cierta incredulidad, que respondía a la pregunta de Revuelta "¿Tú crees en el diablo?", con un sincero "Yo creo en el mal, no sé si en el diablo".

"Me tengo que ir a Roma"

Tras esto, el comunicador anunciaba "la gestión imposible" que acababa de conseguir. Diego Revuelta recibió un correo electrónico del Instituto Sacerdos, una institución asociada al Vaticano, donde se imparte un curso de exorcismo oficial. "Me emplazan a entrevistar al padre Eduard McNamara, director del instituto". "Me quedan muchas preguntas que hacer y muchas respuestas. Y dentro de ese camino, quiero conocer una pata que aquí nos falta, que es la de los propios exorcistas". "Me tengo que ir a Roma. Ahí es donde vamos a saberlo todo". La presentadora instó a su compañero a que aprovechase el viaje para intentar conseguir una entrevista al Papa.