Diego Revuelta se somete "a una limpieza" para un reportaje de 'Espejo Público'

El colaborador del matinal de Antena 3 se puso en manos de un santero para un elaborado reportaje sobre el negocio de la santería: "Había que hacer un ritual para liberar a esa persona".

En Espejo Público se han tomado muy enserio su papel de convertirse en el líder de las mañanas. Así, el programa de Antena 3 no duda en realizar reportajes de profundo calado y que genere curiosidad en la audiencia. Si hace unos días veíamos la casa de Lorena García mientras se trataba la cuestión de las facturas de la luz y cómo ahorrar, este jueves le ha tocado a Diego Revuelta 'ganarse' el sueldo. Y es que, el negocio de la santería crece en España, donde ya mueve más de 30.000 millones de euros mediante transacciones, pagos, servicios y trabajadores.Por eso, el programa que presenta Susanna Griso ha contado con el periodista para mostrar cómo son este tipo de prácticas espirituales.

Para su reportaje, el colaborador conseguía hablar con Pili, una mujer estafada por un santero que consiguió de ella 31.000 euros al aprovecharse de un problema familiar: "Había que hacer un ritual para poder liberar a esta persona del maleficio que le habían hecho", cuentan desde el plató. Pero esto no quedaría solo en eso: "Primero me pidió 14.600 euros, me dijo que tenía que comunicarse con los espíritus para que le dieran instrucciones. Tras esto, me dice que en este momento no se puede comunicar con ellos", comentaba Pili que, además, del dinero, tuvo que dar un mechón de pelo y la cabeza de una lubina.

Diego Revuelta se adentra en el mundo de la santería

Fue en ese momento cuando esta mujer se dio cuenta de que no tendría que haberle dado el dinero, pero ya era demasiado tarde: "Yo le miré a los ojos y me di cuenta de que me estaba engañando. Me pregunté a mí misma por qué me estaba comportando así, qué es lo que había pensado en ese momento para hacer esto", señaló Pili, que además estaba dispuesta a recuperar su dinero y que terminó perdiendo otros 15.000 euros: "Hacía todo lo que me pedía porque yo quería, de alguna manera, quitarle a esa persona el maleficio que tenía". Esto hizo que Revuelta se pusiera en contacto con un santero para someterse a una limpieza espiritual. Los santeros consiguen contactar con las personas a través de la repartición de folletos, en diferentes estaciones de autobuses, metros o cualquier sitio que sea concurrido.

El santero, que es un babalawo, que significa el padre del conocimiento y así poder ayudar a cualquier persona que acuda a él, se llama Vicente y cuenta con un título oficial que le permite ejercer en este tipo de rituales. Además, aseguraba que hace tres o cuatro rituales cada día a personas que tiene problemas amorosos, sentimentales, laborales... Y es que, la gente acude a él por no poder solucionar algo importante de sus vidas, es un ejercicio de fe. De hecho, este santero aseguraba que cuando peor van las cosas en el mundo a ellos es cuando mejor les va. De hecho, desde el plató del matinal de Antena el colaborador Joaquín Torres señalaba que Cristina Tárrega cuando dejaron de ser amigos le hizo un conjuro: "Me hablaban de que había metido mi nombre en el congelador. Me decían que yo tenía que encender una vela para protegerme".