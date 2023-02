El vídeo privado filtrado de Santi Millán "vuelve" a TV3 tras un largo silencio

El también presentador visitaba el magacín "Col·lapse", de la televisión autonómica catalana, y durante su entrevista se tocó este tema para conocer cómo vivió todo lo ocurrido.

TV3 abría las puertas del plató de Col·lapse a Santi Millán. El presentador de Got Talent fue protagonista el pasado verano de un escándalo, ya que se había filtrado un vídeo íntimo y privado, en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Después de todo el jaleo que se originó, este tema pasó a un segundo plano. Hasta que se ha vuelto a sacar el tema, pues el presentador de este magacín de la televisión autonómica catalana, Ricard Ustrell, le preguntaba cómo lo había vivido.

"Con mucha ansiedad", reconoció el también actor durante la entrevista. La difusión de este vídeo tuvo lugar a mediados de junio de 2022, momento en el que Santi Millán ya recalcó que se había "cometido un delito" contra él. El alboroto que se generó obligó a Rosa Olucha, esposa del presentador, a pronunciarse en redes sociales para condenar este "ataque a la intimidad" de su marido. Es más, defendía que existían "muchos tipos de familia", a la vez que lamentaba que "el sexo consentido y privado siga causando escándalos".

Sigue la polémica del vídeo filtrado de Santi Millán

Desde que ocurriese todo esto, Santi Millán dejó de hablar de este asunto, pero en esta ocasión, con Ricard Ustrell se atrevió, incluso a bromear: "Es el tema con el que lo he petado más". Pero, aunque ahora se ríe de lo que ocurrió, el actor confesó cómo gestionó su repercusión: "Viví todo aquello con mucha angustia, piensa que me enviaron un mensaje en que me decían que les llamara. Pensé en qué habría pasado... Y, ostras, había un pollo importante. Ahora todo se hace muy grande enseguida, aunque todo ocurre muy rápidamente también. Pero en ese paréntesis tuve que comerme un buen follón", recordaba el presentador de Mediaset, para señalar que "el morbo" que todo esto generó.

La entrevista que le hizo Ustrell en TV3 le llevó a reflexionar sobre lo ocurrido: "Yo ya había salido desnudo. Ya me lo habían visto todo. Me habían visto haciendo el acto en la ficción, pero no es lo mismo. En la ficción lo hacía bastante mejor, pero la realidad siempre es más decepcionante. El hecho de que sea de verdad genera mucho morbo y al final se convierte en un meme". Incluso, no puede evitar bromear con todo esto y tomarse con cierto humor lo que ha pasado: "La mayoría de la gente se pasaba el vídeo para reírse y eso es saludable. El problema es la gente que entra en debates, porque todo es mucho más sencillo que todo esto".