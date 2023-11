El presentador Risto Mejide, víctima de una sonada “proposición indecente”

La agitada vida sentimental del presentador de "Todo es mentira" se pone de nuevo a examen, por una información que desvela detalles de su matrimonio con la modelo Laura Escanes.

De todos es conocido la compleja relación que guarda Risto Mejide con los medios de comunicación, sobre todo cuando se trata de la aparición de noticias relacionadas con su vida sentimental. Y es que, el presentador de Cuatro, no puede evitar ser centro de atención, a pesar del tiempo transcurrido desde su separación con Laura Escanes.

Apenas han pasado dos semanas desde que saliera a la luz la noticia de que la modelo y Álvaro de Luna habían puesto fin a su relación, tras un año juntos. Abel Planelles, revelaba que los jóvenes llevaban cerca de dos semanas haciendo vidas por separado y horas más tarde era la revista Hola quien confirmaba la información.

Foco de atención

Una ruptura que se sumaba a los desengaños amorosos de la influencer, que en septiembre de 2022 finalizaba su mediático matrimonio con Risto Mejide, tras siete años de relación y una hija en común. Lejos de disfrutar de la calma que necesita en estos momentos, las redes han vuelto a opinar sobre una noticia que vuelve a poner de actualidad detalles sobre su convivencia en el pasado.

Laura Escanes pidió a Risto Mejide tener una relación abierta https://t.co/Vda0gUu7Hw vía @diarioas — ToDoArTe_SpAiN 🇪🇦 (@idpajares1974) November 12, 2023

Ha sido la periodista Laura Fa quien ha desvelado la información sobre la ex pareja en el podcast de Mamarazzis, afirmando con rotundidad la veracidad del mismo. La ex colaboradora de Sálvame ha explicado que le consta que la joven le propuso al presentador de televisión abrir su relación con el fin de salvar su matrimonio. “Fue uno de los últimos intentos con Risto. La propuesta fue antes de llegar a la ruptura”, explica la catalana.

"Se lo planteó Laura Escanes a él. A lo mejor ella se dio cuenta de que empezó con Risto a los diecisiete años y pensaría: ‘O abro la relación o me quedo un poco sin vivir’”, prosigue Laura Fa en Mamarazzis. ¿La respuesta del publicista? Todo un misterio. La periodista ha revelado la posibilidad de que la modelo también optara por una relación abierta con Álvaro de Luna. “Me corroboran que Álvaro no estaba solo con Laura”, añade. "Me asegura una persona del mundo de la música que Álvaro de Luna se dejaba ver con una chica sin ningún tipo de problema. Y todavía coleteaba su relación con Laura Escanes", aseguraba también en el podcast la periodista Lorena Vázquez.

La ruptura entre Risto y Laura supuso un gran revuelo mediático. La pareja, considerada una de las más consolidadas del panorama social, estuvo acompañada de las críticas que destacaban su diferencia de edad. "El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados para nosotros y nuestra familia", escribía la influencer en su perfil de Instagram por aquel entonces.

La información llega días después de que Laura Escanes haya pedido respeto en sus redes sociales tras su ruptura con el cantante, teñida por rumores que apuntan a terceras personas.