Roberto Leal sí se lleva el 'rosco': airean su mansión de 2 millones de euros

El presentador de 'Pasapalabra' vive un momento muy dulce en lo profesional y en lo personal. Casado con la periodista Sara Rubio, han dado un paso importante comprando un 'casoplón'.

Roberto Leal triunfa todas las tardes con el concurso del 'rosco', Pasapalabra, en Antena 3. La audiencia le aupa al liderazgo indiscutible en esa franja. Un éxito profesional al que hay que unir el personal: Roberto está felizmente casado, desde hace poco más de 8 años, con la periodista Sara Rubio. Tienen dos hijos. Lola, de 5 años y Leo, que tiene 2.

Ambos, ahora, han empezado una nueva etapa de vida y han comprando una enorme casa en una de las zonas más privilegiadas de Las Rozas (Madrid).

Según publica la revista Semana, el presentador del famoso concurso del Rosco y Rubio han vigilado muy de cerda el proceso de reforma de su nueva adquisición: un chalet de 969 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.595, valorado en 1,9 millones de euros.

La casa está dividida en dos plantas que albergan cinco dormitorios y seis baños, y cuenta con algunas comodidades como piscina, garaje, trastero y un amplio jardín.

Se desconoce si la intención de la pareja es sacar rendimiento económico a su nueva propiedad -mediante la venta o el alquiler- o mudarse para empezar allí una nueva vida. De ser así, sería un gran cambio para ellos en lo que se refiere al espacio, puesto que saldrían ganando la friolera de 597 metros cuadrados respecto a su actual domicilio.

Roberto Leal y su flechazo en la cafetería

Hace unos días Sara Rubio confesaba cómo había sido su flechazo con Roberto Leal. En ESdiario les reproducimos el texto:

"Cansada de un trabajo que no me gustaba, me vine a Madrid a estudiar un máster. La tele donde iba a hacer las prácticas cierra y de carambola termino en Antena 3. Hora de comer. Una mesa llena de gente y solo una silla vacía. Me siento. Justo enfrente, un chico sevillano que me sonaba de la tele. Hablamos de acentos. Llueve. Me regala un libro. Me invita a desayunar en la cafetería de Antena. Le invito yo al día siguiente. Quedamos para jugar al billar. Le gano. Ahora, a los dardos. Me gana. Disimulamos mandándonos mensajes y correos de punta a punta de la redacción. Nadie sospecha nada y eso nos gusta. Nos escapamos a Cádiz y a Sevilla. Brindamos. Parece que la cosa va en serio. Todos empiezan a sospechar. Ya es un secreto a voces. Y eso también nos gusta. Justo ahí empieza el viaje más bonito, increíble y maravilloso de todos.



Hoy hace 8 años que me casé con el chico sevillano que me sonaba de la tele. La vida…



Te quiero, Roberto Leal… No imaginas cuánto. Eres el mejor SÍ de mi vida