La reportera agredida en pleno directo se sincera: "Se me ha hecho difícil"

La periodista Isa Balado ha recurrido a sus redes sociales para hablar de la agresión que sufrió mientras estaba en una conexión con 'En boca de todas' y agradecer el apoyo recibido.

A mediados de septiembre, Isabel Balado se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación. La periodista, habitual en el plató de Cuatro y en las conexiones de En boca de todos, sufrió una agresión sexual mientras realizaba una conexión en directo, precisamente, para el programa de Nacho Abad. Mientras la reportera se encontraba trabajando, un ciudadano que pasaba por su lado se acercó y le tocó el culo. El presentador, que se percató de lo ocurrido, mientras ella intentaba seguir con su labor, le dio un toque de atención al individuo y amenazó con llamar a la policía.

Ahora, casi un mes después de este suceso, la reportera ha querido agradecer todas las muestras de apoyo que le han enviado desde que tuvo lugar el polémico incidente. Y lo ha hecho a través de las rede sociales. Y es que, esta agresión causó bastante revuelo y, aunque Balado se quejó en el mismo momento que tuvo lugar el tocamiento, el sujeto negó la acusación, cuando las cámaras lo habían grabado todo. De hecho, llegó a ser detenido y la denuncia emitida. Aun así, quedó en libertad sin medidas cautelares.

Isa Balado agradece en redes las muestras de apoyo

Después de casi un mes de esta agresión, la reportera de Mediaset ha hablado de lo ocurrido en sus redes sociales: "Se me ha hecho más difícil de lo que creía volver hasta aquí y todavía se me pone un nudito en la garganta... pero me parecía injusto seguir adelante pasando por alto tantos mensajes bonitos", escribía en su perfil de Instagram, acompañado por dos imágenes de ella. "No sé cómo estar a la altura de la avalancha de cariño y apoyo que me ha llegado… me habéis dejado sin palabras y con la lagrimita siempre en cola de reproducción", continua este escrito, que acaba de la siguiente manera: "Es muy fuerte todo. En fin, que GRACIAS INFINITAS".

Su empresa y muchísimos compañeros de profesión salieron a mostrarle su apoyo en cuanto se produjo la agresión. Como decíamos, este momento fue emitido en directo, así que también muchos espectadores salieron a defenderla públicamente en las redes sociales. De ahí que la periodista quiera agradecer a todos ese apoyo mostrado. A este particular comunicado, adjunta dos dibujos en los que ella misma porta un micrófono de televisión y se lee el lema feminista: "Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía". Se desconoce en qué punto se encuentra la denuncia presentada contra este hombre.