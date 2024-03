El periodista Dani Senabre, tachado de racista: piden a Castaño que tome medidas

El colaborador de 'El Partidazo de COPE' retuiteó una comparación de Vinicius con un mono y le llovieron las críticas. Pidió perdón pero era tarde. Sus explicaciones, además, no ayudaron.

Tremenda polémica tuitera la que se ha vivido estas últimas horas con el periodista Dani Senabre como protagonista principal. El colaborador de COPE y Catalunya Radio, entre otros, metió la pata hasta el fondo retuiteando una “broma” sobre Vinicius en la que le comparaban con un mono. Los usuarios de las redes sociales, como es normal, se le echaron rápidamente encima y aunque Senabre intentó rectificar rápido aludiendo a un error, ya era demasiado tarde.

Todo comenzaba por la rueda de prensa de Vinicius, en la que el futbolista de Brasil y Real Madrid rompió a llorar debido a los episodios de racismo que está viviendo día tras día en los campos de nuestro fútbol. Dani Senabre, bastante activo siempre en X, se pasó toda la comparecencia interactuando con diferentes hilos y mensajes sobre lo que estaba pasando que no estaban muy a favor del futbolista. Nada nuevo.

En esas retuiteó un post en el que se podía ver a Vinicius de un lado y a un mono de otro tumbado en una hamaca tomando una bebida, acompañado del texto: "Cuando tienes que promocionar tu documental de Netflix; cuando tienes que declarar frente al juez, pero te pilla de vacaciones". La oleada de críticas tachando de racista al periodista no tardó en llegar y el retuit desapareció a eso de los 10 minutos.

Al darse cuenta, Senabre pasó a dar sus explicaciones en esta red social pero para nada calmaban los ánimos. Y es que la forma de pedir disculpas del periodista quizás no fue la más indicada. Sus excusas, afirmando que “no había asociado el dibujo a un mono ni mucho menos a Vinicius” porque “no es un puto racista con la mirada contaminada como vosotros” -en referencia a los cientos de críticas recibidas- solo hacían que echar más leña al fuego. Quizás no era el día más indicado para hacerse el indignado y si para agachar la cabeza y asumir el error.

Piden a COPE y Juanma Castaño que tomen medidas

Fueron muchos los mensajes que pedían a COPE y en concreto a Juanma Castaño, presentador de El Partidazo donde colabora Senabre regularmente, que tomaran medidas contra el periodista especializado en la información del Barcelona. Después de una intensa tarde, llegaba el momento del programa nocturno deportivo de la cadena de los obispos, que arrancaba con el clásico editorial de Juanma Castaño. Monólogo dedicado, obviamente, a lo sucedido con Vinicius y en el que Castaño hacía un fuerte alegato defendiendo al jugador y contra el racismo.

De nuevo los comentarios al monólogo, en todas las redes sociales donde El Partidazo volcó el mismo, pedían directamente que no contaran con “el racista de Dani Senabre”.

Más allá de ello, Juanma Castaño daba la oportunidad al afectado por la polémica de explicarse en antena, aunque de nuevo, parecía más empeñado en demostrar que no es racista y cargar contra los que le habían criticado que asumir un error que ha achacado a su torpeza, asegurando que a él el mono de la imagen le había parecido una persona.

"Aparecía lo que a mí me parecía un 'tío' en una tumbona tomando un daikiri. Lo he retuiteado y me he quedado tan ancho", explica Senabre, que después reconoce que ha sido una llamada del propio Castaño la que le ha avisado del lío que se estaba montando.

"Pido disculpas por mi torpeza, por mi mirada estúpida sobre ese dibujo, pero también digo que no es normal lo que está sucediendo", decía el periodista para cargar contra los que le han criticado, asegurando que le han llamado racista personas con esvásticas en el perfil, logos de partidos de ultraderecha y poniendo como ejemplo un mensaje que es el que más le ha llamado la atención.

Mi favorita es un 'follower' que me ha dicho 'vamos a por ti, te vamos a matar porque eres un racista, maricón de mierda