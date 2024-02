Ayuso se engancha con Carmelo Encinas en Herrera en COPE: "Pregunta maliciosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, visiblemente molesta, ha discutido con Carmelo Encinas, ex de la SER y habitual de Fortes en TVE, por la gestión de las residencias en el COVID.

Se esperaba con interés la entrevista de Isabel Díaz Ayuso con Carlos Herrera en la Cadena COPE y no ha defraudado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, al comparar el escándalo del "caso Koldo" con lo sucedido con su hermano con la gestión de las mascarillas durante la pandemia del COVID, ha sido muy clara: "Este caso nada tiene que ver con el de mi hermano; obedece a una venganza personal de Sánchez" "Uno no fue un caso y lo otro, un grandísimo escándalo".

Sin embargo, uno de los momentos imperdibles de la entrevista de Ayuso ha llegado cuando ha sido interpelada por Carmelo Encinas, habitual colaborador de Carlos Herrera en la radio de la Conferencia Episcopal. El veterano periodista, ex de la SER, contertulio con Xabier Fortes en el Canal 24 horas de Televisión Española y actual responsable de opinión de 20 minutos, ha querido meter el dedo en la herida preguntando a la presidenta madrileña por la polémica de la gestión de las residencias durante la pandemia del COVID.

"Si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, ¿no le hubiera costado pasar página?", le ha preguntado directamente Encinas a Ayuso, que no se ha cortado un pelo en, antes de contestar, tildar la cuestión de "maliciosa" y "mal enfocada".

"Me apelas a una cuestión personal", ha asegurado la presidenta, "y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no lo mismo que a ellos".

"Habéis elegido solo el caso de Madrid", se ha defendido la líder madrileña. "Es repugnante lo que se ha hecho, solo poniendo el dolor en el mismo sitio, no contando nunca la verdad y no teniendo la mínima humanidad de reconocer que los muertos son de todos", ha dicho Ayuso.

Rápidamente, las redes sociales se han cargado de comentarios críticos hacia las preguntas de Carmelo Encinas, que se ha quedado sin palabras ante las respuestas de Ayuso.