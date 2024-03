Edurne rompe su silencio sobre su fichaje por Antena 3: "Me gusta evolucionar"

La cantante, después de diez años como miembro del jurado de 'Got talent', decía adiós al programa de Telecinco para centrarse en la música y dar el salto a la cadena de Atresmedia.

A todos pilló por sorpresa, hace unos días, el anuncio de Edurne. La cantante, a través de su perfil oficial de Instagram informaba que había decidido poner fin a su etapa en Telecinco, dejando así de formar parte del jurado de Got Talent, después de diez años ejerciendo como tal. La artista, en dicha publicación, aseguraba que su decisión venía determinada por el inicio de "una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música".

Poco después de este anuncio, se conocía que la cantante había fichado por La Voz Kids en Antena 3. Una noticia que llamó mucho la atención, pues Edurne no mencionaba en ningún motivo que su decisión escondía otro proyecto televisivo. Y ahora, sobre este y otros muchos temas, se pronunció en una entrevista concedida al portal Chance, cuando se cumplen 18 años desde que sacara su primer disco, tras su salida de Operación Triunfo.

El fichaje de Edurne para 'La Voz Kids' de Antena 3

Edurne está involucrada con su nueva etapa musical y con su nuevo single. Y es que, la artista asegura que tiene muchas ganas de "disfrutar de la música, de bailar", para así recordar "esos comienzos" que tanta "ilusión" le hicieron. De hecho, y según ella misma ha indicado, vuelve a la música con "unos sonidos que recuerdan a esos años" y que cree que animará a la gente "a bailar y a darlo todo". De esta manera, ha confesado que "vuelvo con ganas de darlo todo, de bailar, de hacer música para que la gente lo disfrute, lo baile y lo dé todo. O sea, que de momento, muy, muy feliz, muy contenta". Y su felicidad es más que entendible, puesto que "después de tanto tiempo, 18 años, sigo estando encima de un escenario y dedicándome a la música".

Para hacer realidad este disco, que será el octavo de toda su carrera y que saldrá después de verano, Edurne ha reconocido que quiere centrarse y "tener más tiempo para trabajar y para disfrutarlo", para poder retomar "un poco ese pop de los 2000, ese pop dance, pop electrónico, pop rock, o sea que va a tener unas pinceladas de todo ese comienzo mío". Y para ello, la extriunfita tuvo que decir adiós a uno de sus grandes proyectos televisivos: ser jurado de Got talent. Sin embargo, al anuncio de su nuevo trabajo discográfico, se ha sumado la información que revelaron algunos medios sobre su salto a Antena 3. Es más, en la mencionada entrevista, la artista ha apuntado que, después de diez años en el programa de Mediaset fue "duro, pero también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas. Y ya te digo que ahora mismo mi prioridad es la música", ha zanjado, dejando claro que, para ella, la música está por encima de la televisión.

Así, la cantante será una de las cuatro coaches de la próxima edición de La Voz Kids. El formato de Atresmedia se encuentra promocionando el estreno de la novena edición que cuenta con Lola Índigo, David Bisbal, Rosario Flores y Melendi como coaches. Por tanto, Edurne estará en la que será la décima edición y que seguramente no llegaría a verse en televisión hasta 2025.