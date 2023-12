Isabel Rábago destroza a Marisa Paredes y cuenta la relación de Concha con Ayuso

A la colaboradora de Telecinco no le han gustado las palabras de la veterana actriz contra Ayuso en el adiós a Concha Velasco y saca a la luz la relación entre la política y la chica ye-yé

Desde luego a Isabel Rábago no se le puede atribuir la frase “andarse con medias tintas”. La colaboradora televisiva -normalmente en Telecinco- no es de las que se callan cuando ve o escucha algo que no le gusta y así lo refleja en sus redes sociales. Lo ha hecho en muchas ocasiones, como con la reina Letizia y su defensa de la teoría del decrecimiento económico. La última ha sido a raíz de las palabras de Marisa Paredes contra la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la capilla ardiente de Concha Velasco.

Y es que, mientras preguntaban a Marisa Paredes por su último recuerdo con la fallecida “chica ye-ye”, la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid alborotaba la entrada al Teatro La Latina. “¿Isabel Díaz Ayuso?”, preguntaba indignada la actriz de Todo sobre mi madre, a lo que seguía un “¡por Dios!, pero qué hace aquí…¡fuera!”.

Una reacción viral de la veterana actriz que no gustó a la periodista, que ha vuelto a utilizar su cuenta de X -antiguo Twitter- para cargar contra ella como suele hacer contra el Gobierno de Pedro Sánchez o contra la propia reina Letizia.

¡Qué gentuza! Marisa Paredes representa el sectarismo más rancio de esas izquierdas subvencionadas, que viven de nuestros impuestos a todo trapo.



Concha quiso conocer a Isa Ayuso. Lo gestionó su hijo, Manu.

Pasaron horas entrañables.

La relación entre Ayuso y Concha Velasco

Es evidente que a la amiga de la fallecida no le gustó que la presidenta de la Comunidad de Madrid apareciera por allí, con unos comentarios que daban a entender que la política no conocía a Concha Velasco y por lo tanto no pintaba nada en un día tan marcado como en el de su adiós rodeado de amigos y compañeros.

Sin embargo y según lo que cuenta la propia Isabel Rábago, parece que Concha Velasco no contó del todo o al menos no la puso al día porque sí que se conocían. Así lo explica la periodista en ese mensaje criticando la actitud de Marisa Paredes en la capilla ardiente, revelando que la artista quiso conocer a la dirigente popular y que forjaron una buena relación.

Concha quiso conocer a Isa Ayuso. Lo gestionó su hijo, Manu. Pasaron horas entrañables. Ni respetar una capilla ardiente, saben

Teoría que tiraría por tierra la postura de una Marisa Paredes que, por otra parte, es por todos conocida su tendencia política. Y es que, además de haber atacado abiertamente en otras ocasiones a Isabel Díaz Ayuso, ha prestado su imagen e incluso ha participado en mítines de Sumar durante la campaña electoral.