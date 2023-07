Rábago destripa los 3 momentos incómodos de Onieva con Preysler durante la boda

Del enlace del millón de dólares se ha vendido una imagen de cara a la galería (a la portada, más bien) totalmente perfecta, idílica e impecable. Pero desde dentro la visión no fue tan cool.

No en vano pasará a la historia de la crónica rosa de nuestro país como la boda del millón de dólares... La exclusiva del bodorrio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva lo vale, porque por más horas que pasan no se habla de otra cosa y no paran de trascender detalles del enlace. De lo que pasó de cara a la galería y también de lo que pasó por detrás.

Este lunes por ejemplo, sin ir más lejos, Isabel Rábago aseguró en Ya es Mediodía que se sucedieron momentos de tensión entre el novio e Isabel Preysler. Mal empieza la relación entre yerno y suegra...

"Voy a resaltar tres momentos incómodos", anunció Rábago para destacar sobre todo la "frialdad" durante la ceremonia de la madre de la novia con su ya yerno: "Fue el comentario".

Isabel Preysler protagoniza varios momentos incómodos en la boda de Tamara Falcó

Al parecer, cuando Íñigo y su madre vieron entrar a Tamara, ambos se echaron a llorar e Isabel no habría entendido su reacción: "Su cara era de estáis haciendo el ridículo". También en la ceremonia, Onieva le retiró el velo a Falcó, pero se quedó a medias y Chabeli se tuvo que levantar para ayudarles. El momento fue divertido, pero Preysler no participó: "Estaba hierática".

Después del sí, quiero, el novio hizo un discurso en el que pidió perdón a su mujer por sus errores del pasado, luego saludó a sus amigos y cometió un lapsus: "Para dirigirse a Isabel Preysler le llamó Isa y la cara que le tuvo que poner... se puso de los nervios y le pidió perdón".



"El colmo fue el discurso del hermano de Tamara", relataba la periodista: "Le dijo Íñigo, todos hemos hecho de todo, todos tenemos nuestras batallitas, pero una vez que te casas, te casas. Pero no te preocupes que esto pasa en todas las familias y en esta familia no somos de matrimonios de larga duración. A Preysler la pinchaban y no le salía ni bótox".

Una incomodidad, la de la reina de corazones, que sin embargo se convirtió en el más absoluto confort para Telecinco. De hecho, Ya es mediodía comenzó la semana de la mejor manera posible: subiendo sus cifras en los audímetros hasta el 11.5% de share y los 833.000 espectadores, sus mejores datos desde hace cinco días.