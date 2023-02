Mamen Mendizábal ridiculiza a Echenique al defender a un colega de La Sexta

La periodista terció en la discusión tuitera que tenían Alfonso Pérez Medina y Victoria Rosell a cuenta de la reforma de la ley del solo sí es sí y respondió al diputado de Unidas Podemos.

Las consecuencias de la ley del sí es sí y la futura reforma de una norma que ha rebajado cientos de penas a agresores sexuales sigue dando de qué hablar. También en el entorno de las redes sociales y con periodistas de por medio. La última polémica tuitera ha tenido como protagonistas directos a Alfonso Pérez Medina, redactor de Tribunales de La Sexta y a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Los extras fueron la periodista Mamen Mendizábal y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Todo empezó cuando Pérez Medina compartió unas declaraciones de Rosell en las que cuestionaba las cifras de las rebajas de penas gracias a la polémica ley impulsada por el ministerio de Igualdad. "La ley no baja las penas y no hay 300 revisiones ni la décima parte todavía. Una revisión de sentencia es que tu estás penado, anotado en antecedentes penales al estar cumpliendo una pena por agresión sexual, y cuando entra una ley más favorable se te revisa. No son 300 y no creo que lleguen a 30", aseguró en RNE Rosell.

👉 @alfonsopmedina, periodista de laSexta especializado en Tribunales, responde con datos: "De ese dato de 337, la gran mayoría son revisiones de penas que son firmes"https://t.co/A8d267kcRK — laSexta (@laSextaTV) January 31, 2023

Al comentar estas declaraciones, el periodista afirmó en Twitter: "El Ministerio de Igualdad continúa su escalada y se apunta ahora al negacionismo", ya que hay "al menos 337 delincuentes sexuales beneficiados". La respuesta de Rosell no se hizo esperar: "Mezclas lo que llamas 'rebajas' con revisiones de penas, que son las revisiones de sentencias firmes, si les beneficiara la nueva ley en su conjunto".

Echenique llama "señoro" a Pérez Medina

Y en esto, entró en juego, cual elefante en cacharrería, Pablo Echenique. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso tildó a Pérez Medina de "señoro". "Un señoro de La Sexta (tu cadena de izquierdas, es demasiado burdo pero vamos con ello) intentando hacer mansplaining a una de las juezas que más sabe de violencias machistas de España. Te tienes que reír por no llorar".

La diferencia es que @VickyRosell tiene argumentos y tu tienes que tirar de señoros, ideología y señalamiento. Un clásico muy cansino. https://t.co/JfusQAkXrc — Mamen Mendizabal (@MamenMendi) February 1, 2023

En defensa de su colega de La Sexta apareció en escena Mamen Mendizábal para concluir la trifulca tuitera del día. En su mensaje, la periodista ensalzó la figura profesional de Victoria Rosell, pero dejó en ridículo a Echenique. "La diferencia es que Victoria Rosell tiene argumentos y tú tienes que tirar de señoros, ideología y señalamiento. Un clásico muy cansino", comentó Mendizábal.