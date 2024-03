Ana Terradillos se enzarza en directo con un periodista de El País en Telecinco

La presentadora de 'La mirada crítica', uno de los matinales de Mediaset, no dudó ni un segundo en 'cortar' la intervención de este colaborador tras una 'polémica' anterior.

Para que en los programas de la televisión que se emite en directo no haya demasiado 'alboroto', el papel del presentador, además de conducir el espacio, es el de moderar un poco la conversación. Sobre todo, cuando el programa en sí está tratando la actualidad política. Pero, en muchas ocasiones, aunque el presentador ejerza su papel y se encargue de repartir el turno de palabra de forma equitativa, el ímpetu de algunos de los colaboradores por querer hablar, dificulta un poco esta tarea.

Algo así es lo que se vivió este martes, 5 de marzo, con el periodista de El País, Javier Casqueiro. El profesional de la comunicación se encontraba en La mirada crítica ejerciendo como tertuliano, cuando ha amenazado con abandonar el matinal de Telecinco que presenta Ana Terradillos. Y todo porque le estaba resultando imposible intervenir en el debate que se había creado en el plató de Mediaset.

Ana Terradillos y su polémica con Javier Casqueiro

La mirada crítica, al igual que otros formatos, estuvo muy atento a la comparecencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, sobre la polémica de las mascarillas y el caso de Koldo García. Aunque previamente, Casqueiro había intervenido en el debate, hubo un momento en el que colaboradores como José María Olmo o Isabel San Sebastián no dejaban de hablar. Por ello, el periodista de El País pidió el turno de palabra en varias ocasiones, pero Terradillos no se lo ha concedido. Por lo que, cuando Casqueiro tuvo la oportunidad, amenazó con abandonar la mesa política: "A ver si podemos intervenir alguna vez los demás. Lo digo porque, si queréis, yo me marcho y que intervengan ellos solamente. Si te parece, porque para estar aquí de florero…", soltó Casqueiro a la presentadora.

Francina Armengol comparece en el Congreso: "En política no todo vale. No todos los políticos somos iguales. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas"



🔵 En DIRECTO en #LaMiradaCrítica5M https://t.co/4RSiveXY7H pic.twitter.com/yYHKKQOy1t — La Mirada Crítica (@miradacriticat5) March 5, 2024

Tras estas palabras, la presentadora de Telecinco intentó justificarse: "Yo intento dar a todos la misma oportunidad. Hay gente que intenta hablar más", explicó la presentadora, siendo interrumpida por Casqueiro: "Entonces, ¿cómo intervenimos?". Sin embargo, Terradillos no quiso darle más vueltas al tema y aseguró que no iba "a entrar en este tipo de cosas". Después, y con un semblante más serio, la de La mirada crítica, preguntaba al de El País si quería decir algo, recibiendo un irónico "si puedo sí", como respuesta. Pero, al momento, Terradillos le quitaba el turno de palabra: "Pues mira, ahora no porque vamos a ver a Armengol que está hablando de Ábalos". Tras visualizar las declaraciones de la presidenta del Congreso de los Diputados, Javier Casqueiro pudo finalmente intervenir.