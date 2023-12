Benjamín Prado incendia La Sexta asegurando que "las políticas de Vox matan"

El escritor pone en peor lugar los acuerdos con los de Abascal que con Carles Puigdemont usando gruesas acusaciones y levanta una ola de críticas

La Sexta volvió a estar protagonizada por el programa La Sexta Xplica y sus acaloradas tertulias sobre la actualidad, característica principal del espacio que presenta José Yélamo (al menos hasta su baja por paternidad). En ellas sus colaboradores suelen expresar sin tapujos sus pensamientos y dejar frases cuanto menos llamativas. En esta ocasión hay que destacar la de Benjamín Prado, que hablando sobre la amnistía ha realizado una afirmación sobre Vox fuera de lugar y que, como es lógico, no ha pasado desapercibida.

El escritor afirmaba que entendía la amnistía como “un intercambio de cromos entre el presidente que quiere gobernar y los votos que necesita”, dando a entender que es un pacto en el que ambas partes salen ganando y que, desde luego, es puro interés. En esas ha metido en la ecuación a Vox, haciendo una comparación de Carles Puigdemont con los de Santiago Abascal con unas palabras bastante duras sobre la formación.

La disyuntiva era Puigdemont o Vox. Puigdemont no ha matado a nadie. No nos gusta lo que ha hecho, ha cometido delitos, pero no ha matado a nadie. Sin embargo, algunas de las políticas que impone y propone Vox sí matan a la gente

Esta dura crítica hacia Vox encendía el debate y el colaborador matizaba que se refería a la falta de sanidad e infraestructuras. También incidía, después del revuelo, en que él está en contra de la amnistía: "Me parece una injerencia del poder político y judicial. No me gustan ni estas ni las fiscales del PP tampoco".

Críticas también al PP por unirse a Vox

Además, el escritor ha atacado al Partido Popular por sus alianzas con los de Abascal. Según sus propias palabras “les están arrastrando a un abismo de radicalización y estupidez”, añadiendo también que los de Alberto Núñez Feijóo dos problemas: "El primero, que está solo. El segundo, que está mal acompañado". Para rematar, acaba diciendo que desde el bando popular últimamente solo oye nada más que tonterías”.

Todo ello, poco antes de que el líder del Vox haya agitado-por si ya estaba poco agitada- la escena política de nuestro país diciendo que llegará un momento en el que el pueblo “querrá colgar a Pedro Sánchez de los pies”.