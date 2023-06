Del Val cierra su polémica sección de 'El Hormiguero' como la abrió: criticando

El colaborador del programa de Pablo Motos recordó este jueves cómo surgió 'El Polémico' y, como homenaje, quiso cerrar el ciclo de la misma manera que lo empezó: atacando a un deporte.

El Hormiguero ofrecía este jueves su penúltimo programa de la temporada antes de irse de vacaciones. Y decimos penúltimo, porque, aunque tenía previsto que la entrevista con Bizarap cerrase el curso, el próximo lunes 3 de julio habrá una entrega más. El exitoso espacio de Antena 3 ha invitado a Santiago Segura para presentar Vacaciones de verano, la última película del productor que llega a los cines el 6 de julio. Así, con esta promoción el formato que presenta Pablo Motos echará la persiana para descansar y coger fuerzas para el nuevo año televisivo.

Pero, antes de este 'hasta luego', el popular programa de Atresmedia volvía a reunir en su mesa de tertulia a sus colaboradores, entre ellos, a Juan del Val, quien cuenta con una sección que ha sido protagonista de los finales de estos encuentros de actualidad esta temporada. Bajo el nombre El polémico Juan del Val, el escritor ha dado numerosas opiniones que, además, tenían su réplica en La Roca, el programa que presenta su mujer en La Sexta, pues ahí recibía algún que otro zasca por lo dicho en Antena 3. Y este jueves, el colaborador cerraba un ciclo.

Juan del Val critica al bádminton en su sección

En la última mesa de la temporada, Del Val quiso recordar cómo surgió la sección que ha hecho que le lluevan críticas en redes sociales de las personas que se han sentido identificadas con sus comentarios. "Apareció por casualidad cuando me metí con el tenis, que dije que era un deporte completamente prescindible y se formó un lío", recordó el marido de Nuria Roca. "Este jueves quiero cerrar el círculo y hablar de otro deporte prescindible, el bádminton. Es una disciplina muy frustrante porque le das con todas tus fuerzas y la pluma va muy despacio", afirmaba.

"Un deporte que tiene una pluma para jugar... lamentable. El bádminton es el tenis de los torpes. Lo lamento por la Federación Española de Bádminton", continuaba Del Val con su crítica. Y, no contento con eso, también criticó a todas aquellas personas que "comienzan algo diciendo: 'A mí no me gusta meterme donde no me llaman, pero...'. Pues si no te gusta, no te metas. Me saca muchísimo de quicio", soltaba sin tapujos. Y, como cierre a su sección, el colaborador de Antena 3 dejaba un mensaje a todos aquellos que tienen la costumbre de decir 'date un baño por mí en la playa': "Por último, y porque empieza el verano, tampoco soporto a los que te dicen: Date un baño por mí en la playa. Pues no, el baño me lo voy a dar por mí y si quieres bañarte, ve tú a la playa".